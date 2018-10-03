Смерть во время селфи - современная действительность

Ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели изучили статистику гибели людей во время селфи с октября 2011 года по ноябрь 2017 года и обнаружили 259 селфи с летальным исходом.

Чаще всего любители селфи тонут, умирают в происшествиях, связанных со столкновением с различным транспортом, например, пытаясь запечатлеть себя на фоне подъезжающего поезда, а также разбиваются, упав с высоты.

По данным исследователей, чаще всего в процессе селфи умирают в Индии. В погоне за эффектным кадром часто также умирают в России, США и Пакистане, говорится в отчете.

Более 85% всех жертв в результате селфи – люди в возрасте от 10 до 30 лет.