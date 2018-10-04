Благодаря большой кинопрограмме, приуроченной к столетию Латвии, конкуренция за призы в этом году будет более жесткой, чем обычно. Лидером по числу номинаций (целых 13!) стала ретро-комедия Homo Novus. Победители определятся во время фестиваля латвийского кино "Большой Кристап", который пройдет с 7 по 13 ноября в кинотеатре Splendid Palace.