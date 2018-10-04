Благодаря большой кинопрограмме, приуроченной к столетию Латвии, конкуренция за призы в этом году будет более жесткой, чем обычно. Лидером по числу номинаций (целых 13!) стала ретро-комедия Homo Novus. Победители определятся во время фестиваля латвийского кино "Большой Кристап", который пройдет с 7 по 13 ноября в кинотеатре Splendid Palace.
В категории "Лучший полнометражный фильм" посоревнуются латвийские картины "Билле", "С пеной на губах", "Homo novus", "Фонд криминального превосходства" и "Отец ночь".
За приз в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" поборятся "Балтийские племена. Последние язычники Европы", "Мосты времени", "Путешествие Мери" и "Продолжение".
На звание лучшей актрисы претендуют Иева Пуке ("С пеной на губах"), школьница Рута Кронберга ("Билле"), Дайга Кажоциня ("Путешествие Мери") и Элита Клявиня ("Рига. Дубль 1"). В категории "Лучший актер" номинированы Вилис Даудзиньш ("С пеной на губах"), Артурс Скрастиньш ("Отец ночь"), Каспарс Знотиньш и Игорь Шелеговскис ("Homo novus").
В категории "Лучший сценарий" отмечены работы Кристине Желве ("Путешествие Мери"), Дависа Симаниса и Матисса Грицманиса ("Отец ночь") и Оскара Рупенхейта ("Фонд криминального превосходства").
В этом году появилась новая категория "Лучший короткометражный фильм" - в нее вошли и анимационные, и документальные, и игровые короткометражки.
В общей сложности на призы номинированы 58 фильмов.