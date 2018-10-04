Первый в Эстонии робот-юрист Юра бесплатно помог уже около 400 людям

По словам генерального директора Юридического бюро Эстонии и создателя идеи робота-юриста Артура Федорова проблема безосновательных требований инкассо-фирм в Эстонии очень распространена. "Вся проблематика начинается с того, что государство не может помочь людям, поскольку отсутствуют законы и постановления, которые запрещали бы выставление необоснованных требований, террор противозаконными требованиями и психологическое давление. Из 11 000 клиентов Юридического бюро Эстонии примерно треть попало в тупик в связи с требованиями инкассо, а это показывает, что проблема достаточно распространена и этим людям необходимо помочь. К сожалению, житель Эстонии, скорее, поддается угрозам инкассо и платит необоснованные требования или требования с истекшим сроком давности, когда обращается за помощью к юристу. Таким образом мы и попадаем в глупую ситуацию, в которой нуждающихся в помощи много, государство им не помогает, а юридическая помощь, зачастую, для них слишком дорога. Это и натолкнуло нас на мысль о том, что такие стандартные казусы мог бы решать робот, который могу бы с минимальными затратами помочь многим. В настоящее время мы смогли создать решение в лице робота-юриста Юры, который помогает людям в отношении требований инкассо и делает это абсолютно бесплатно", говорит Федоров.