Первый в Эстонии робот-юрист Юра бесплатно помог уже около 400 людям

Начавший две недели назад работу первый в Эстонии робот-юрист Юра, на сегодняшний день помог уже 380 людям. Многие из них получили меньшее, в сравнении с изначальным, требование от инкассо или совсем от него освободились. Отзывы о работе Юры хорошие, поэтому он продолжит бесплатно помогать людям.
Робот-юрист Юра работает через среду сообщений и в конце беседы составляет для своего собеседника документ, посредством передачи которого в инкассо фирму запускается процесс уменьшения требования или отказа от него.
Больше всего инкассо-фирмы ошибаются в отношении регуляции о подтверждении и истечении срока давности требования (Юра составил 321 документ с таким содержанием).
По словам генерального директора Юридического бюро Эстонии и создателя идеи робота-юриста Артура Федорова проблема безосновательных требований инкассо-фирм в Эстонии очень распространена. "Вся проблематика начинается с того, что государство не может помочь людям, поскольку отсутствуют законы и постановления, которые запрещали бы выставление необоснованных требований, террор противозаконными требованиями и психологическое давление. Из 11 000 клиентов Юридического бюро Эстонии примерно треть попало в тупик в связи с требованиями инкассо, а это показывает, что проблема достаточно распространена и этим людям необходимо помочь. К сожалению, житель Эстонии, скорее, поддается угрозам инкассо и платит необоснованные требования или требования с истекшим сроком давности, когда обращается за помощью к юристу. Таким образом мы и попадаем в глупую ситуацию, в которой нуждающихся в помощи много, государство им не помогает, а юридическая помощь, зачастую, для них слишком дорога. Это и натолкнуло нас на мысль о том, что такие стандартные казусы мог бы решать робот, который могу бы с минимальными затратами помочь многим. В настоящее время мы смогли создать решение в лице робота-юриста Юры, который помогает людям в отношении требований инкассо и делает это абсолютно бесплатно", говорит Федоров.
С роботом-юристом Юрой можно поговорить на домашней страницы Юридического бюро Эстонии www.juristaitab.ee или на странице Юридического бро Эстонии в Фейсбуке посредством окошка для беседы.
Юридическое бюро Эстонии - крупнейшее правовое бюро в Эстонии, которое с апреля 2017 года в сотрудничестве с министерством Юстиции предлагает всем, живущим в Эстонии, людям бесплатную юридическую помощь, а так же правовую помощь на льготных условиях. Помощь могут получить все люди, живущие в Эстонии, чей средний брутто-доход ниже, чем 1,5 ставка среднего брутто-дохода, опубликованного департаментом Статистики (то есть, менее 1981.5 евро).