Рихард Леперс: Завидный латвийский холостях уже не свободен?

Секс-символ латвийского театра и кино, актер Рихардс Леперс, часто мелькающий также в российских фильмах и сериалах, еще недавно считался одним из самых завидных холостяков страны. Однако, красавец-блондин на днях сообщил, что сердце его не свободно. Как оказалось, актера связывают романтические отношения с архитектором Кристой Паулой Заке.