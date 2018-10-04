Рихард Леперс: Завидный латвийский холостях уже не свободен?

Секс-символ латвийского театра и кино, актер Рихардс Леперс, часто мелькающий также в российских фильмах и сериалах, еще недавно считался одним из самых завидных холостяков страны. Однако, красавец-блондин на днях сообщил, что сердце его не свободно. Как оказалось, актера связывают романтические отношения с архитектором Кристой Паулой Заке.
В социальных сетях актер делится фотографиями, на которых не скрывает своих нежных чувств к подруге.
"Наконец то я встретил человека, которого по-настоящему люблю", - признался Леперс в интервью изданию "Privātā Dzīve".
Напомним, что весной Леперса можно было увидеть в российском сериале «Снайперша» (2017). Он исполнил главную мужскую роль - иностранного бизнесмена, которого пытается обольстить и подставить опытная «снайперша» Вера.