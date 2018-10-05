А в Риге после эмиграции я побывал впервые в 1989 году - в Юрмальском музее проходила моя выставка. А затем приезжал после восстановления независимости - нас отвели на места баррикад, рассказали о событиях того времени, о жертвах. Мой друг Ансис Эпнерс был одним из лидеров Атмоды.

Какие изменения вы тогда заметили в людях, в городе?

Не мог не заметить бытовой кошмар - пустые полки магазинов, покинутые здания и дороги, серая повседневность. После лет, проведенных на Западе, все это вызывало жалость и желание помочь чем можешь.

После восстановления независимости произошли большие перемены, но мои коллеги чувствовали себя неуверенно в новой капиталистической системе. Не все были к ней готовы.

Со временем Рига стала более европейской, но увы, многих своих друзей я в ней уже не встретил - умерли Ансис Эпнерс, Саша Дембо, Борис Берзиньш, Индулис Зариньш - ушли один за другим...

Вы и недавно были в Риге. Какие впечатления?

Да, Рига с каждым годом становится все красивее. Но у меня недавний визит оставил противоречивые впечатления. В городе красивые витрины, полные товаров, красивые, хорошо одетые люди... Но странно, что пустыми и заброшенными стоят многие исторические здания. Что число жителей сократилось, молодым не хватает работы, многие мне жалуются - довольно прогнозируемое будущее. Хочется надеяться, что это пройдет, и государство станет процветающим.

Ригу я никогда не забывал и часто отображал в своих работах, даже когда был в Италии, Франции, Англии.

Семен Шегельман после отъезда из Риги ФОТО: No personiskā arhīva

После выставки 1975 года, когда ваши работы были уничтожены, вас перестали упоминать в изданиях, посвященных советской графике. Какие эмоции это вызывало? Гнев, равнодушие?

Я не интересовался и не углублялся в то, кто занимался "уничтожением" моего творчества. Уничтожили и все...

В Канаде вы продолжаете заниматься графикой? Какие темы вас сейчас волнуют?

Мои темы - все, что меня радует и делает жизнь прекраснее. Ночная жизнь городов - Нью-Йорка, Парижа, Монреаля, Амстердама, римские фонтаны, Палермо... Нет определенной темы и техники. Я сам создатель своей авторской техники... Я уже говорил, что саморекламой не занимаюсь, работаю только для удовольствия... Я не фанатик и работаю только тогда, когда "работается". Сейчас у меня, например, интересный проект "Переселение". В своем архиве нашел эксперименты рижских времен - черно-белую графику на французской бумаге. И добавил в эти работы стиль "ар деко", красочные, золотые и серебрянные фигуративно-декоративные мотивы Риги. Получилась фантастическая живопись и графика.

Семен Шегельман "Окно в Амстердаме" ФОТО: Semjons Šegelmans

Как проходит ваш день?

Никакого особого режима у меня нет. С утра спускаюсь в спортивный зал для легкой разминки. Завтракаем дома, смотрим новости, садимся в общественный транспорт и едем в город. Торонто - огромный город, это как если бы Ригу расширили до Тукумса с одной стороны и до Саулкрасты с другой. Недавно мы переехали в новое современное жилье.

Каждую неделю посещаем вечеринки, пьем красное вино. Мясо я не ем, только рыбу и курицу. Часто обедаю в ресторанах, которых у нас в избытке.

Есть ли у вас картины с интересной судьбой?

Судьба моих картин, а также цена, за которую их продавали дилеры, меня никогда не интересовала. Меня устраивало, что могу обеспечить себе определенный образ жизни. В Канаде не занимался ничем, кроме искусства. Каждая моя картина три дня сохнет у стены, а потом попадает в руки к дилеру и начинает новую жизнь. Знаю, что у Мадонны и у Армани есть мои работы.

Однажды мне позвонили из студии, где снимали сериал "Никита". Съемки проходили в замке, владелец которого собрал довольно большую коллекцию моих картин. И они спросили, сколько я хочу за то, чтобы мои работы показали в кадре.

Я ответил, что буду полностью удовлетворен, если мое имя просто появится в титрах фильма.

Мои картины находятся в престижных галереях и частных коллекциях по всему миру. За это благодарен Богу и судьбе, а также своей жене.