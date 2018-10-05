Бывают такие фильмы: ничего вроде бы особенного не обещают, а в итоге превосходят все ожидания. Именно так у меня случилось с картиной "Звезда родилась". Конечно, я знала и раньше, что Брэдли Купер актер хороший, но в режиссерских подвигах он доселе замечен не был. Да и Леди Гага со своиим бесконечным эпатажем уже порядком поднадоела.

И все-таки было интересно, какой коктейль эти двое замутят. И как переделают голливудский классический сюжет, который экранизировали уже не раз (самую известную версию "Звезда родилась" в 1954 году поставил Джордж Кьюкор с Джуди Гарланд в роли начинающей актрисы).

Новая версия - это такой двухчасовой рок-концерт с короткими перерывами на выяснения отношений. Концертные сцены, кстати, снимались вживую на фестивале Coachella в Калифорнии и на фестивале в Гластонберри. И Гага с Купером пели вживую, не опустившись до озвучки.

Итак, перед нами сильно пьющая рок-звезда, кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера начинает катиться под откос. И никому не известная талантливая певица Элли. Их случайное знамоство перерастает в бурный роман. Джек выводит Элли на сцену и помогает ей добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее Джеку мириться со своей уходящей славой. И тем сложнее принять превращение вчерашней скромницы в подобие Леди Гаги. У этих отношений предсказуемый конец, но драма в фильме - лишь приправа к основному блюду.

К размышлениям о том, во что вырождается сегодня рок, некогда бывший руководством к действию, а теперь ставший обычным развлечением для публики. И во что превратились его герои, которые ныне пачками уходят в мир иной. Ну и к пародии на современную музыкальную индустрию, которая выжимает из талантливых людей все соки, превращая их в поп-королей и королев.

Нетрудно догадаться, что в роли Элли Леди Гага пародирует саму себя и вспоминает о том времени, когда еще не была звездой. Она как бы освобождается от всего наносного и превращается в прежнюю себя - в обычную девушку с соседнего двора. Таких пруд пруди - неуверенных в себе, сочиняющих песни в стол, подрабатывающих в ресторане. И даже не смеющих мечтать о славе.

"Ты развозишь звезд и надеешься заразиться от них звездностью",

- бросает Элли упрек отцу, который когда-то "пел лучше Синатры, но так и остался никем".

Контрастом к жизни Элли нам показывают будни рок-звезды Джексона Мейна. Казалось бы, типаж стандартный: пьет, не просыхая, алкоголь мешает с наркотой, существует по принципу "жить быстро, умереть молодым".

Но Брэдли Купер умудряется вдохнуть в него жизнь: его герой не упивается саморазрушением, а как-бы парит над реальностью, что называется "ловит волну".

Зато на сцене способен выдать умопомрачительные гитарные соло, даже когда голова в отключке. И постебаться над расчетливыми менеджерами из музыкальной индустрии способен, которые "носят туфли так, чтобы было не видно носков".

Так чем хорош фильм? В первую очередь тем, что в нем присутствует тот сырой рок-н-рольный драйв, который редко удается передать в кино даже мэтрам. И тем, что в нем есть предельная искренность актеров в кадре, героям невозможно не сопереживать.

Вместе с Элли мы переживаем - как это выйти на сцену перед многочисленной толпой, как начать петь, когда прожилки трясутся, а эмоции рвут на части, каким сильным модет быть зажим, и какой кайф его преодолеть и почувствовать отдачу зала.

Вместе с Джексоном мы несемся в головокружительном саморазрушительном полете с короткими просветами и частыми падениями. И восхищаемся тем, что даже в самые позорные моменты он не теряет стоической добродушной ухмылки.