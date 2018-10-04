Арестованного по делу о "дизельгейте" главу Audi уволили с поста

В Volkswagen увольнение Штадлера объяснили тем, что он "в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности", пишет РБК. При этом отмечается, что стороны достигли соглашения о добровольном увольнении.

В настоящее время обязанности гендиректора Audi исполняет 57-летний Брэм Шот, который ранее возглавлял отдел продаж и маркетинга компании. По некоторым данным, с 1 января 2019 года руководителем Audi станет Маркус Дюсманн. Сейчас он занимает пост директора по закупкам в BMW.

Напомним, Штадлер был арестован в середине июня в рамках расследования "дизельгейта". Теперь уже бывшего топ-менеджера подозревают в мошенничестве и участии в рекламной кампании, содержащей заведомо неверные сведения. Сейчас Штадлер содержится в тюрьме в городе Аугсбург на юге Германии.

В конце апреля немецкая полиция задержала и одного из руководителей компании Porsche AG (еще одна "дочка" Volkswagen) Йорга Кернера. Он перешел в Porsche из Audi в 2015 году, когда разразился дизельный скандал. В Porsche он стал главой подразделения, отвечающего за разработку двигателей.