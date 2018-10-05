Что подарить на День учителя? Конечно, киносериал «Учителя»!

5 октября, в День учителя, телеканал ТВ-3 покажет первую серию нового киносериала «Учителя», получившего приз за лучший сценарий на фестивале «Пилот» в Иваново. Эксклюзивный предпремьерный показ пройдет в Москве и соберет преподавателей столичных школ.
Увидеть киносериал можно будет и в социальной сети «Одноклассники» - как в прямом эфире, так и в записи, которая будет доступна бесплатно до 12 октября на странице ТВ-3.
Киносериал «Учителя» представят режиссер и автор сценария Илья Куликов («Глухарь», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки») и актриса Анна Котова-Дерябина.
Сразу после показа профессиональные учителя выскажут свое мнение об увиденном и смогут задать вопросы авторам. Модератором беседы выступит кинокритик, обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.
Илья Куликов:
«Этот проект – наш субъективный взгляд на само слово «учитель»: не только в профессиональном, но и в более общем, житейском смысле.
В отличие от многих других современных сериалов, «Учителя» не эксплуатируют тему экстремального выбора или уникальных обстоятельств, с которыми обычный человек в жизни почти никогда не сталкивается.
Напротив, наша история доказывает, что и будничные обстоятельства бывают не менее трудны и опасны, и сделать выбор в бытовой ситуации порой бывает намного сложнее и страшнее, чем перерезать провод нужного цвета внутри бомбы».
Продюсер и генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович: «В свое время Илья Куликов прославился тем, что сделал первый честный сериал про милиционеров. Это был суперхит «Глухарь». Сейчас он проделал то же самое с учителями.
Он написал и снял честную историю. Без погонь и драк, но таких учителей и такую школу вы на российском телевидении еще не видели!
То, как он реализовал задуманное, нам очень понравилось».
«Учителя» – это первый за последние годы сериал про российскую систему образования, в котором главные герои – не ученики, а их наставники. Это самый честный телепроект о жизни преподавателей в России, в котором впервые прозвучат темы, которые не принято поднимать на ТВ.
В центре сюжета драмы «Учителя» - история отношений замминистра образования (Владимир Вдовиченков) и двух его взрослых дочерей
– карьеристки Тани (Анна Котова-Дерябина) и идеалистки Маши (Ирина Старшенбаум).
Сусанна Альперина, «Российская газета»: «Проект канала ТВ-3 претендует на сатиру, высмеивающую недостатки системы образования. В этом сериале одна из самых грамотно сделанных «завязок» - еще до начальных титров зритель полностью схвачен».
Вера Аленушкина, «Киноафиша»: «Мы имеем дело с работой сериального гуру, знающего и свое ремесло, и свою аудиторию».
Егор Беликов, ТАСС: «Очевидно бронебойный проект».
Канал ТВ-3 покажет киносериал «Учителя» в своем эфире полностью в новом телесезоне.
«Учителя»: о чем фильм?
Сергей, отец Маши и Тани, занимает высокий пост заместителя министра образования и постоянно меняет женщин, некоторые из которых – ровесницы его детей. Младшая дочь, Маша, – школьная учительница и идеалистка: она категорически против участия отца в своей карьере и желает всего добиться сама. Старшая дочь, Татьяна, работает в институте и с радостью пользуется служебным положением отца ради своей карьеры, не брезгуя при этом «конвертиками» от родителей нерадивых студентов. Нащупывая границы дозволенного, она заводит интрижки с разными мужчинами, словно это поможет ей заполнить пустоту внутри.