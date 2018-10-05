Что подарить на День учителя? Конечно, киносериал «Учителя»!

Увидеть киносериал можно будет и в социальной сети «Одноклассники» - как в прямом эфире, так и в записи, которая будет доступна бесплатно до 12 октября на странице ТВ-3.

Киносериал «Учителя» представят режиссер и автор сценария Илья Куликов («Глухарь», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки») и актриса Анна Котова-Дерябина.

ФОТО: Пресс-фото

Сразу после показа профессиональные учителя выскажут свое мнение об увиденном и смогут задать вопросы авторам. Модератором беседы выступит кинокритик, обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.

Илья Куликов:

«Этот проект – наш субъективный взгляд на само слово «учитель»: не только в профессиональном, но и в более общем, житейском смысле.

В отличие от многих других современных сериалов, «Учителя» не эксплуатируют тему экстремального выбора или уникальных обстоятельств, с которыми обычный человек в жизни почти никогда не сталкивается.

Напротив, наша история доказывает, что и будничные обстоятельства бывают не менее трудны и опасны, и сделать выбор в бытовой ситуации порой бывает намного сложнее и страшнее, чем перерезать провод нужного цвета внутри бомбы».

ФОТО: Пресс-фото

Продюсер и генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович: «В свое время Илья Куликов прославился тем, что сделал первый честный сериал про милиционеров. Это был суперхит «Глухарь». Сейчас он проделал то же самое с учителями.

Он написал и снял честную историю. Без погонь и драк, но таких учителей и такую школу вы на российском телевидении еще не видели!

То, как он реализовал задуманное, нам очень понравилось».

«Учителя» – это первый за последние годы сериал про российскую систему образования, в котором главные герои – не ученики, а их наставники. Это самый честный телепроект о жизни преподавателей в России, в котором впервые прозвучат темы, которые не принято поднимать на ТВ.

В центре сюжета драмы «Учителя» - история отношений замминистра образования (Владимир Вдовиченков) и двух его взрослых дочерей

– карьеристки Тани (Анна Котова-Дерябина) и идеалистки Маши (Ирина Старшенбаум).

Сусанна Альперина, «Российская газета»: «Проект канала ТВ-3 претендует на сатиру, высмеивающую недостатки системы образования. В этом сериале одна из самых грамотно сделанных «завязок» - еще до начальных титров зритель полностью схвачен».

ФОТО: Пресс-фото

Вера Аленушкина, «Киноафиша»: «Мы имеем дело с работой сериального гуру, знающего и свое ремесло, и свою аудиторию».

Егор Беликов, ТАСС: «Очевидно бронебойный проект».

Канал ТВ-3 покажет киносериал «Учителя» в своем эфире полностью в новом телесезоне.

«Учителя»: о чем фильм?