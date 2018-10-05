Звезда «Морских дьяволов» едва не совершила суицид после измены Евгения Дятлова

Дарья Юргенс не выставляет личную жизнь напоказ и старается избегать этой темы во время интервью. Однако на днях актриса сделала исключение для программы «Судьба человека» и поведала о любовных перипетиях.

В студенческие годы Дарья влюбилась в своего однокурсника Евгения Дятлова. Харизматичный актер сразу очаровал девушку, и она призналась ему в своих чувствах.

«Как-то сказала ему, когда мы ехали в метро: ''Женя, я бы хотела родить от вас ребенка''. А он покрутил пальцем у виска и ушел», — вспомнила артистка.

Через время и сам Дятлов начал проявлять симпатию к Юргенс. В 1989-м влюбленные поженились, а еще через два года у них родился сын Егор. Вскоре после появления на свет малыша в браке возникли проблемы: Дарья почувствовала, что Евгений ей изменяет.

«Женя сознался в измене на вокзале перед отъездом в другой город. ''Даша, я согрешил'', — сказал он, сел в поезд и уехал. Я осталась одна. Было очень тяжело, я не могла репетировать. Сидела в общежитии с выключенным светом, курила и пила кофе. У меня тогда даже возникли суицидальные мысли…» — призналась актриса.

По словам знаменитости, она тогда не свела счеты с жизнью только благодаря маленькому сыну. В 1996 году актерская чета распалась.

Дарья влюбилась в музыканта Юрия Шевчука, с которым познакомилась во время съемок клипа «Черный пес Петербург». Вскоре знаменитость забеременела, и избранник попросил ее уйти с работы. Юргенс не хотела отказываться от любимого дела, поэтому решила сделать аборт. После этого знаменитости разошлись.

В то непростое время ее поддержал хороший приятель Петр Журавлев. Они несколько лет прожили в гражданском браке, но все же расстались. Дарья призналась, что Петр ревновал ее.

В 2003 году Дарья Юргенс родила дочь Александру, но имя ее отца не называет.