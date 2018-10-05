В Латвии снимут фильмы с Микки Рурком и Аль Пачино

Планы на будущее с Пачино и Рурком

Первый художественный фильм - «Warhunt» - станет мистическим военным триллером, действие которого происходит во время Второй мировой войны. "Охоту на ведьм" будут снимать в Латвийском этнографическом музее, в Покайнских и Лигатненских лесах и пещерах.

Главные роли в этом фильме отведены таким известным актерам как Микки Рурк и Скот Эдкинс.

Микки Рурк ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Второй проект - детский фильм для детей «Pinocchio». Несмотря на то, что рассказ о Пиноккио - деревянном человечке с длинным носом - известен повсеместно, его не экранизировали уже несколько десятков лет, поэтому решено эту историю еще раз рассказать новому поколению. Съемки будут происходить, главным образом, в Яунпилском замке, в Вецриге и доме Рижского латышского общества, а также в Латвийском этнографическом музее, который на время съемок превратится в волшебный кукольный город.

Нужно отметить, что на роль Джузеппе согласился сам Аль Пачино.

В Латвию оба этих фильма придут благодаря сценаристу "Warhunt" и режиссеру "Pinocchio" Мауро Боррелли, который получил известность, работая с такими большими проектами, как "Бэтмен навсегда", "Годзилла", "Планета обезьян", "Пираты Карибского моря", "Капитан Америка" и "Звездные войны".

Аль Пачино ФОТО: Reuters/Scanpix

Уже снятые ленты

В рамках фестиваля Woodstock 12 октября в Нью-Йорке состоится премьера биографического фильма о казахском певце Арме Кашаубаеве "Paris Song" (режиссер Джек Веспа). В свою очередь 13 октября во время фестиваля Brooklyn Horror Film Festival на суд зрителей представят фильм «Welcome to Mercy» (режиссер Томми Бертелсен), в котором снимались латвийские актеры Дайнис Грубе, Иева Сеглиня, Томс Лиепайниекс, Юрис Стренга и Светлана Иванникова.

Прибыль для страны