В Латвии снимут фильмы с Микки Рурком и Аль Пачино

Благодаря господдержке, а также понимающему сферу кино отношению отдельных должностных лиц, в Латвии возможно продолжать работу по привлечению голливудских кинокомпаний и создателей фильмов. Уже 12 и 13 октября в США пройдут премьеры двух фильмов, которые снимали в Латвии, и к созданию которых приложила руку компания "Forma Pro Films", которая уже это осенью начнет подготовку двух масштабных многомиллионных кинопроектов.
Планы на будущее с Пачино и Рурком
Первый художественный фильм - «Warhunt» - станет мистическим военным триллером, действие которого происходит во время Второй мировой войны. "Охоту на ведьм" будут снимать в Латвийском этнографическом музее, в Покайнских и Лигатненских лесах и пещерах.
Главные роли в этом фильме отведены таким известным актерам как Микки Рурк и Скот Эдкинс.
Второй проект - детский фильм для детей «Pinocchio». Несмотря на то, что рассказ о Пиноккио - деревянном человечке с длинным носом - известен повсеместно, его не экранизировали уже несколько десятков лет, поэтому решено эту историю еще раз рассказать новому поколению. Съемки будут происходить, главным образом, в Яунпилском замке, в Вецриге и доме Рижского латышского общества, а также в Латвийском этнографическом музее, который на время съемок превратится в волшебный кукольный город.
Нужно отметить, что на роль Джузеппе согласился сам Аль Пачино.
В Латвию оба этих фильма придут благодаря сценаристу "Warhunt" и режиссеру "Pinocchio" Мауро Боррелли, который получил известность, работая с такими большими проектами, как "Бэтмен навсегда", "Годзилла", "Планета обезьян", "Пираты Карибского моря", "Капитан Америка" и "Звездные войны".
Уже снятые ленты
В рамках фестиваля Woodstock 12 октября в Нью-Йорке состоится премьера биографического фильма о казахском певце Арме Кашаубаеве "Paris Song" (режиссер Джек Веспа). В свою очередь 13 октября во время фестиваля Brooklyn Horror Film Festival на суд зрителей представят фильм «Welcome to Mercy» (режиссер Томми Бертелсен), в котором снимались латвийские актеры Дайнис Грубе, Иева Сеглиня, Томс Лиепайниекс, Юрис Стренга и Светлана Иванникова.
Прибыль для страны
Нужно отметить, что вместе со съемками зарубежных фильмов в экономику Латвии вливается финансирование в размере сотен тысяч евро. Это приносит значительный вклад не только в сферу кино, но и другие экономические сферы, к примеру, в сферу услуг, в том числе гостиниц, питания, транспорта, охраны и т.д. Поэтому реализация такого кинопроекта - важное достижения для всего народного хозяйства Латвии, что также влияет на узнаваемость государства на мировом уровне.