На Украине заработала первая в зоне отчуждения солнечная электростанция

Украине начала работу первая в зоне отчуждения солнечная электростанция. В праздничной церемонии открытия, состоявшейся в пятницу, 5 октября, приняли участие представители гамбургской энергокомпании Enerparc AG, являющейся одним из инвесторов проекта.
Более половины электроэнергии в Украине вырабатывается на атомных станциях. Несмотря на то, что в радиусе 2600 километров вокруг Чернобыля до сих пор фиксируется повышенный уровень радиации, правительство Украины планирует заново начать промышленное освоение этой территории. В частности, Киев рассматривает перспективу возведения в зоне отчуждения нескольких солнечных и ветряных электростанций, передает Deutsche Welle.
Монтаж первой из них - солнечной электростанции мощностью 1 мегаватт - был завершен в декабре 2017 года. С июля 2018 года она генерирует энергию для национальной украинской электросети.