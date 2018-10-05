На Украине заработала первая в зоне отчуждения солнечная электростанция

Более половины электроэнергии в Украине вырабатывается на атомных станциях. Несмотря на то, что в радиусе 2600 километров вокруг Чернобыля до сих пор фиксируется повышенный уровень радиации, правительство Украины планирует заново начать промышленное освоение этой территории. В частности, Киев рассматривает перспективу возведения в зоне отчуждения нескольких солнечных и ветряных электростанций, передает Deutsche Welle.