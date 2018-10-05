Пт, 5.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

На Украине заработала первая в зоне отчуждения солнечная электростанция

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Солнечная электростанция в зоне отчуждения

ФОТО: MEGA/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Украине начала работу первая в зоне отчуждения солнечная электростанция.  В праздничной церемонии открытия, состоявшейся в пятницу, 5 октября, приняли участие представители гамбургской энергокомпании Enerparc AG, являющейся одним из инвесторов проекта.  

Более половины электроэнергии в Украине вырабатывается на атомных станциях. Несмотря на то, что в радиусе 2600 километров вокруг Чернобыля до сих пор фиксируется повышенный уровень радиации, правительство Украины планирует заново начать промышленное освоение этой территории. В частности, Киев рассматривает перспективу возведения в зоне отчуждения нескольких солнечных и ветряных электростанций, передает Deutsche Welle.

Монтаж первой из них - солнечной электростанции мощностью 1 мегаватт - был завершен в декабре 2017 года. С июля 2018 года она генерирует энергию для национальной украинской электросети.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ