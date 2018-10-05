Пт, 5.10.2018
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Главарь ИГ избежал смерти при ударе Ирана из-за опоздания на встречу

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Абу Бакр аль-Багдади

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Главарь террористической группировки «Исламской государство» Абу Бакр аль-Багдади из-за опоздания на встречу боевиков избежал смерти при ударе иранских военных по Сирии. Об этом пишет Baghdad Today со ссылкой на командира иракского народного ополчения Джаббара аль-Маамури.

По словам командующего, удар иранских сил был нацелен на собрание «совета войны» организации, и аль-Багдади ехал на нее, но опоздал.

«Аль-Багдади чуть не погиб при ударе и спасся чудом, так как, по имеющейся информации, опоздал на несколько минут», — заявил аль-Маамури, передает Gazeta ru.

Он добавил, что в результате удара Ирана были ликвидированы три «главаря первого звена» ИГ, в числе которых — вероятный заместитель аль-Багдади.

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