Главарь ИГ избежал смерти при ударе Ирана из-за опоздания на встречу

По словам командующего, удар иранских сил был нацелен на собрание «совета войны» организации, и аль-Багдади ехал на нее, но опоздал.

«Аль-Багдади чуть не погиб при ударе и спасся чудом, так как, по имеющейся информации, опоздал на несколько минут», — заявил аль-Маамури, передает Gazeta ru.