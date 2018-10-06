Сб, 6.10.2018
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На парламентские выборы прибыли 60 международных наблюдателей из 30 стран

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Арнис Цимдарс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На парламентских выборах в качестве международных наблюдателей будут присутствовать 60 представителей 30 стран мира, сообщил ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.

Наблюдатели прибыли из таких стран, как Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Грузия, Казахстан, Корея, Россия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина и др., а также из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также в качестве наблюдателей на избирательных участках могут присутствовать представители партий и партийных объединений, которые участвуют в выборах, но не сами кандидаты в депутаты.

В качестве наблюдателей могли зарегистрироваться и граждане Латвии, которые достигли 16-летнего возраста.

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