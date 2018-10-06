На парламентские выборы прибыли 60 международных наблюдателей из 30 стран

Наблюдатели прибыли из таких стран, как Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Грузия, Казахстан, Корея, Россия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина и др., а также из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также в качестве наблюдателей на избирательных участках могут присутствовать представители партий и партийных объединений, которые участвуют в выборах, но не сами кандидаты в депутаты.