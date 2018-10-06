По данным издания, прощание с певицей пройдет в воскресенье. Похороны певицы состоятся в понедельник, 8 октября.

Как сообщает РИА Новости, в конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

Монсеррат Кабалье прославилась своей техникой пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх. Всемирно известной певицей она стала в 1965 году. За свою карьеру Кабалье исполнила более 125 оперных партий. Любителям рок-музыки она известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри под названием Barcelona.