Сб, 6.10.2018
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На Галапагосах похитили более сотни гигантских черепах

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Тусовка галапагосских черепах.

Из центра Arnaldo Tupiza на Галапагосских островах исчезло более ста гигантских черепах. Об этом сообщает Министерство окружающей среды Эквадора.

Как уточняется в сообщении, 27 сентября из национального парка Галапагос поступила жалоба о похищении 123 слоновых черепах, которые находятся под угрозой исчезновения.

В связи с этим прокуратура Галапагосских островов проводит расследование в соответствии со статьей 247 о преступлениях против дикой флоры и фауны Уголовного кодекса Эквадора. Отмечается, что вся информация по поводу данного расследования конфиденциальна, передает Lenta ru.

Центр Arnaldo Tupiza был создан в 1993 году для разведения пяти видов гигантских черепах. Всего до хищения в Arnaldo Tupiza было 330 особей.

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