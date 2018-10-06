На Галапагосах похитили более сотни гигантских черепах

Как уточняется в сообщении, 27 сентября из национального парка Галапагос поступила жалоба о похищении 123 слоновых черепах, которые находятся под угрозой исчезновения.

В связи с этим прокуратура Галапагосских островов проводит расследование в соответствии со статьей 247 о преступлениях против дикой флоры и фауны Уголовного кодекса Эквадора. Отмечается, что вся информация по поводу данного расследования конфиденциальна, передает Lenta ru.