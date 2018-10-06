TVNET RusНовостиПолитикаФото из штаба "Согласия"Фото из штаба "Согласия"Русский TVNET Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать6 октября 2018, 20:53ФОТО: Jānis Škapars/TVNETПартия "Согласие" организовала "ночной штаб" в концертном зале "Спикери" на улице Маскавас, 4. Подробнее в фото галерее от команды TVNET!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвыборывыборы в латвиинил ушаковпартия "согласие"