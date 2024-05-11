"Дания могла бы поучиться у Латвии человечности": Елизавета о жизни на две страны

"Да, финансы, экономика - это очень важно, но мы формируем общество вокруг нас, и мы формируем во многом жизнь и качество жизни, в котором мы пребываем".

Однако есть и вещи, которым Дания могла бы поучиться у Латвии:

"Дания могла бы поучиться у Латвии человечности однозначно, потому что система в Дании очень жесткая. Ты - винтик, ты не личность, ты не человек, ты винтик, который идет на благо этой работающей системы.

И в какой-то момент мне, например, потому что я там не родилась, и я могу сравнить с Латвией, и я знаю, как это здесь, мне было тяжело, потому что нет права на ошибку, нет какого-то подхода человеческого. Ты сделал шаг вправо - штраф, шаг влево - штраф. Ты ошибся - штраф. Ты не знаешь какого-то закона - это твои проблемы, штраф".

В Латвии Елизавета видит очень человечный подход.

"Люди очень отзывчивые, очень добрые. И очень многого можно добиться, просто задав вопрос. Можно просто спросить - я не знаю, помоги, и тебе все расскажут, помогут, и ты уйдешь довольным, счастливым человеком. На моем опыте госслужбы отзываются. Я могу им позвонить, и они мне ответят. В Дании это почти невиданная роскошь", - добавляет она.

Интервью с Елизаветой Жовнерчук целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".

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