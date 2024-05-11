"Дания могла бы поучиться у Латвии человечности": Елизавета о жизни на две страны

Экстрим-вокалистка и солистка метал-группы Morphide Елизавета Жовнерчук 10 лет живет в Дании. "Я очень скучаю по Латвии. Очень чувствуется плюсы Латвии, когда пожил в другой стране", - признается она в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".
"Я уехала сразу после старшей школы учиться, - рассказывает Елизавета Жовнерчук. - 10 лет - это большой срок. Ты уже хорошо знаешь Данию, уже всю эту кухню, бюрократию".
Она не скрывает, что чем больше живет в Дании, тем больше видит плюсов, которые есть у Латвии. Девушка практически живет на две страны, а потому пользуется плюсами обеих.
"Я могла бы сказать, что Латвия должна была бы поучиться у Дании там экономике или финансам. Но это все, скажем, последствия. Причина и что было бы здорово,
чтобы латвийцы научились у датчан какой-то персональной ответственности. Я имею в виду, например, пойти проголосовать на выборы, сдать бутылку на переработку, сесть на велосипед там, где позволяют погодные условия, вместо машины.
Какие-то такие моменты, которые идут на пользу стране и жизни каждого человека в целом", - объясняет Лиза.
Она отмечает, что датчане - очень сплоченная нация. Они всегда поддерживают друг друга и вместе работают на благо страны. К примеру, датскую продукцию предпочитают вместо зарубежной:
"Да, финансы, экономика - это очень важно, но мы формируем общество вокруг нас, и мы формируем во многом жизнь и качество жизни, в котором мы пребываем".
Однако есть и вещи, которым Дания могла бы поучиться у Латвии:
"Дания могла бы поучиться у Латвии человечности однозначно, потому что система в Дании очень жесткая. Ты - винтик, ты не личность, ты не человек, ты винтик, который идет на благо этой работающей системы.
И в какой-то момент мне, например, потому что я там не родилась, и я могу сравнить с Латвией, и я знаю, как это здесь, мне было тяжело, потому что нет права на ошибку, нет какого-то подхода человеческого. Ты сделал шаг вправо - штраф, шаг влево - штраф. Ты ошибся - штраф. Ты не знаешь какого-то закона - это твои проблемы, штраф".
В Латвии Елизавета видит очень человечный подход.
"Люди очень отзывчивые, очень добрые. И очень многого можно добиться, просто задав вопрос. Можно просто спросить - я не знаю, помоги, и тебе все расскажут, помогут, и ты уйдешь довольным, счастливым человеком. На моем опыте госслужбы отзываются. Я могу им позвонить, и они мне ответят. В Дании это почти невиданная роскошь", - добавляет она.
Интервью с Елизаветой Жовнерчук целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
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