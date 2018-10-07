Вс, 7.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Николай Носков дал первое интервью после инсульта Жизнь продолжается

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Николай Носков (2009 г.)

ФОТО: Astapkovich Vladimir/ITAR-TASS/Scanpix

Николай Носков перенес сложную операцию, дальше шел длительный курс реабилитации. Певец впервые дал интервью после инсульта, согласившись принять участие в съемках программы «Идеальный ремонт», пишут argumenti.ru.

Певец вместе с женой Мариной тепло встретил Александра и Екатерину Стриженовых, при этом Николай отметил, что чувствует себя великолепно и ни на что не жалуется. У Носкова в планах выпустить новый альбом, в котором будет 7-9 новых песен. Сборник певец начал записывать еще до болезни и в настоящее время продолжает работу над ним.

View this post on Instagram

Вот и состоялся эфир с Николаем Носковым в программе «Идеальный ремонт» @iremont.tv Хотим выразить свою благодарность 1 каналу @1tv и всей команде @iremont.tv Особую благодарность приносим Полине Герасимовной @pola_ruger за необыкновенный новый дизайн спальни и всем тем, кто воплотил эту идею в жизнь @imperiadesign.msk ! Спасибо всем друзьям, близким и коллегам за тёплые слова и поддержку! #николайносков#заслуженныйартист#идеальныйремонт#первыйканал#этоздорово

A post shared by Nikolay Noskov (@nnoskov.ru) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ