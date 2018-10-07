Николай Носков перенес сложную операцию, дальше шел длительный курс реабилитации. Певец впервые дал интервью после инсульта, согласившись принять участие в съемках программы «Идеальный ремонт», пишут argumenti.ru.
Певец вместе с женой Мариной тепло встретил Александра и Екатерину Стриженовых, при этом Николай отметил, что чувствует себя великолепно и ни на что не жалуется. У Носкова в планах выпустить новый альбом, в котором будет 7-9 новых песен. Сборник певец начал записывать еще до болезни и в настоящее время продолжает работу над ним.
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Вот и состоялся эфир с Николаем Носковым в программе «Идеальный ремонт» @iremont.tv Хотим выразить свою благодарность 1 каналу @1tv и всей команде @iremont.tv Особую благодарность приносим Полине Герасимовной @pola_ruger за необыкновенный новый дизайн спальни и всем тем, кто воплотил эту идею в жизнь @imperiadesign.msk ! Спасибо всем друзьям, близким и коллегам за тёплые слова и поддержку! #николайносков#заслуженныйартист#идеальныйремонт#первыйканал#этоздорово