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Названа причина смерти Монтсеррат Кабалье

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ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 19, 2013. Russian tenor Nikolai Baskov, Spanish opera diva Montserrat Caballe and her daughter, soprano Montserrat Marti (L-R) perform during a concert to mark Montserrat Caballe

ФОТО: Prokofyev Vyacheslav / ITAR-TASS

Скончалась оперная дива Монтсеррат Кабалье. Ей было 85 лет.

Свои последние дни Монтсеррат провела в одной из клиник Барселоны. 85-летняя оперная дива была госпитализирована в конце сентября из-за проблем с мочевым пузырем, пишет La Vanguardia.

Медики сообщали, что певица прошла курс лечения и со дня на день должна была отправиться домой. Отмечалось, что Кабалье быстро идет на поправку. Однако коварная болезнь вспыхнула с новой силой, не оставив Монтсеррат шансов на выздоровление.

Кроме того несколько лет назад Кабалье боролась с онкологией. Опухоль в ее голове, под корой головного мозга, появилась после аварии. Однажды из-за рака артистка потеряла сознание на сцене. Дело было в Японии, где ее и прооперировал местный профи, удалив образование. После хирургического вмешательства исполнительница заново училась говорить, петь и ходить.

Точная причина смерти Кабалье будет оглашена позже. Место и время прощания с оперной дивой также пока не определены. 

Монтсеррат Кабалье – знаменитая певица сопрано, снискавшая мировую славу благодаря технике виртуозного пения бельканто и ролям в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Звездный час к диве пришел в 1965 году, когда она заменила заболевшую звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти. С тех пор весь мир завороженно слушал невероятное пение Монтсеррат.

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