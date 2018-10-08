Стартует фестиваль «Золотая Маска в Латвии»

Балетная труппа Большого театра не гастролировала в Латвии с 1980 года, приезд ее в Ригу - настоящая сенсация! Любители балета знают, что французский хореограф Жан-Кристоф Майо создает оригинальные постановки только для артистов своей труппы Les Ballets de Monte Carlo. «Укрощение строптивой» - единственное исключение в творческой биографии знаменитого француза, великолепная работа, увенчанная тремя премиями «Золотая Маска»: «Лучший спектакль в балете», «Лучшая женская роль» (Екатерина Крысанова), «Лучшая мужская роль» (Владислав Лантратов).

Не оставят публику равнодушными и три драматических спектакля, созданные совсем недавно. Самый громкий из них – «Царь Эдип» Софокла, совместная работа Московского Академического театра имени Евгения Вахтангова и Национального театра Греции, номинированный на «Золотую Маску» в категориях «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера» (Римас Туминас) и «Лучшая работа художника» (Адомас Яцовскис) - будет сыгран на сцене театра «Дайлес» 10 октября.

Вторая постановка из репертуара Вахтанговского театра, «Наш класс» Тадеуша Слободзянека в режиссуре Натальи Ковалевой, познакомит зрителей Риги, Вентспилса и Лиепаи с молодым поколением труппы. Это спектакль поразительной эмоциональной силы – он заставляет и переживать, и задумываться, и восхищаться мастерством актеров. Тем, кто не сумел попасть на него 11 октября в Риге (спектакль будет показан в Новом зале Латвийской Национальной оперы), рекомендуем отправиться на гастроли «Нашего класса» в Вентспилсе (14 октября, театральный дом Jūras Vārti) или Лиепайском театре (16 октября).

Прекрасным поводом посетить Вентспилс 15 октября и Лиепаю 17 октября будет спектакль «Человек, который принял жену за шляпу» Московского академического театра им. В. Маяковского. Молодой режиссер Никита Кобелев создал этот спектакль по бестселлеру американского нейропсихолога Оливера Сакса, отважно нырнув в мир людей, страдающих от тика, слышащих музыку и голоса, теряющих ориентацию в пространстве и во времени, жонглирующих числами и не узнающих родных. Клинические случаи, описанные Саксом, легко было бы превратить в сборник забавных актерских этюдов на потеху публике. Но этого не произошло. Да, в чувстве юмора постановке не откажешь, однако главный посыл здесь – не столько развлечь, сколько натолкнуть на мысль: что, если отклонение от нормы становится откровением, прокладывающим уникальный коридор способностей… или даже дорогу к счастью?