Монсеррат Кабалье похоронят рядом с родителями

Похороны всемирно известной испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье пройдут в понедельник в Барселоне. Церемония должна начаться в 12:00 по местному времени в центре погребальных ритуалов в каталонской столице.
Кабалье будет похоронена на кладбище Сан-Андреу в Барселоне вместе со своими родителями. Как ожидается, попрощаться с оперной дивой придут многочисленные политики, артисты и деятели искусств. В частности, о намерении посетить похороны заявили председатель правительства Испании Педро Санчес и каталонский лидер Ким Торра.
В воскресенье центр погребальных ритуалов был открыт для всех желающих, кто хотел попрощаться с Кабалье.
Кабалье ушла из жизни в субботу в Барселоне на 86-м году жизни. В середине сентября певица была госпитализирована в одну из больниц города из-за проблем с желчным пузырем.