Монсеррат Кабалье похоронят рядом с родителями

Кабалье будет похоронена на кладбище Сан-Андреу в Барселоне вместе со своими родителями. Как ожидается, попрощаться с оперной дивой придут многочисленные политики, артисты и деятели искусств. В частности, о намерении посетить похороны заявили председатель правительства Испании Педро Санчес и каталонский лидер Ким Торра.

В воскресенье центр погребальных ритуалов был открыт для всех желающих, кто хотел попрощаться с Кабалье.