21-летняя падчерица Лолиты Милявской рассказала об отношениях с мачехой

Красавице Насте Ивановой уже 21 год. Свою мачеху девушка называет Лолой и говорит, что они прекрасно общаются. О романе отца и известной певицы Настя узнала… из газет и не поверила тому, что прочитала. А после того, как родитель подтвердил эту информацию, обрадовалась и даже немного испугалась, особенно когда ей впервые встретилась с исполнительницей. Страхи были напрасными, отношения между мачехой и падчерицей сложились просто идеальные.