21-летняя падчерица Лолиты Милявской рассказала об отношениях с мачехой

Мы знаем многое о 19-летней дочке Лолиты Милявской Еве, а вот о ее падчерице — дочери нынешнего супруга звезды Дмитрия Иванова — мало кто слышал.
Очередной выпуск программы «Звезды сошлись» был посвящен звездным детям, о которых мы мало что знаем. Одной из героинь выпуска стала дочка Дмитрия Иванова — пятого мужа Лолиты Милявской.
Красавице Насте Ивановой уже 21 год. Свою мачеху девушка называет Лолой и говорит, что они прекрасно общаются. О романе отца и известной певицы Настя узнала… из газет и не поверила тому, что прочитала. А после того, как родитель подтвердил эту информацию, обрадовалась и даже немного испугалась, особенно когда ей впервые встретилась с исполнительницей. Страхи были напрасными, отношения между мачехой и падчерицей сложились просто идеальные.
Сейчас девушка живет в Москве, куда она переехала из Могилева. Настя признается, что Лола часто дарит ей подарки — как правило, это одежда, аксессуары или деньги.