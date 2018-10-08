В Юрмалциемсе море выбросило на берег тело мужчины, возможно, выпавшего с парома

Представитель ГПСС Вендия Пикше подтвердила, что в минувшую пятницу в 10.30 спасатели получили вызов в Юрмалциемс.

В свою очередь, как сообщила представитель государственной полиции Сигне Штейнберга, 5 октября в 9.20 на берегу моря у Юрмалциемса море выбросило на берег труп человека.

На вопрос, умер ли этот человек тем утром, или море вернуло ранее пропавшего человека, Штейнберга ответить не могла. Но она отметила, что в полиции возбужден уголовный процесс.