Пн, 8.10.2018
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В Юрмалциемсе море выбросило на берег тело мужчины, возможно, выпавшего с парома

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Шторм на море

ФОТО: Lita Krone/LETA

 5 октября в Юрмалциемсе море выбросило на берег мертвого человека. 

Представитель ГПСС Вендия Пикше подтвердила, что в минувшую пятницу в 10.30 спасатели получили вызов в Юрмалциемс.

В свою очередь, как сообщила представитель государственной полиции Сигне Штейнберга, 5 октября в 9.20 на берегу моря у Юрмалциемса море выбросило на берег труп человека. 

На вопрос, умер ли этот человек тем утром, или море вернуло ранее пропавшего человека, Штейнберга ответить не могла. Но она отметила, что в полиции возбужден уголовный процесс. 

Не исключено, что море вернуло человека, который выпал за борт в море с литовского судна и пропал 26 сентября. О такой версии заставляет думать его одежда – комбинезон. 

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