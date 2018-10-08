В Юрмалциемсе море выбросило на берег тело мужчины, возможно, выпавшего с парома
8 октября 2018, 13:37
5 октября в Юрмалциемсе море выбросило на берег мертвого человека.
Представитель ГПСС Вендия Пикше подтвердила, что в минувшую пятницу в 10.30 спасатели получили вызов в Юрмалциемс.
В свою очередь, как сообщила представитель государственной полиции Сигне Штейнберга, 5 октября в 9.20 на берегу моря у Юрмалциемса море выбросило на берег труп человека.
На вопрос, умер ли этот человек тем утром, или море вернуло ранее пропавшего человека, Штейнберга ответить не могла. Но она отметила, что в полиции возбужден уголовный процесс.
Не исключено, что море вернуло человека, который выпал за борт в море с литовского судна и пропал 26 сентября. О такой версии заставляет думать его одежда – комбинезон.