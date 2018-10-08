Пн, 8.10.2018
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Cуд заблокировал иск пользователей iPhone к Google

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Штаб-квартира Google. Фото ©AFP

Высокий суд Лондона заблокировал иск против компании Google по обвинению в сборе персональных данных четырех миллионов пользователей IPhone, сообщает AP.

В судебном иске Google обвинили в сборе в Великобритании данных с августа 2011 года до февраля 2012 года, чтобы потом использовать их для таргетированной рекламы.

Иск был подан весной этого года. Автор иска – бывший директор британской компании Which Ричард Ллойд - заявлял, что Google якобы обходила настройки конфиденциальности браузера Safari и собирала личные данные пользователя (информацию о расе, политических взглядах, финансах, физическом и  психическом здоровье, сексуальной ориентации и тд).

Инициаторы иска рассчитывали получить от компании в качестве компенсации около миллиарда долларов. Всего к иску присоединились 20 тысяч человек.

Ранее представители Google заявили, что позволяют разработчикам сторонних приложений анализировать письма пользователей в почтовой службе Gmail и делиться полученными данными с другими компаниями.

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