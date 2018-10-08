Cуд заблокировал иск пользователей iPhone к Google

В судебном иске Google обвинили в сборе в Великобритании данных с августа 2011 года до февраля 2012 года, чтобы потом использовать их для таргетированной рекламы.

Иск был подан весной этого года. Автор иска – бывший директор британской компании Which Ричард Ллойд - заявлял, что Google якобы обходила настройки конфиденциальности браузера Safari и собирала личные данные пользователя (информацию о расе, политических взглядах, финансах, физическом и психическом здоровье, сексуальной ориентации и тд).

Инициаторы иска рассчитывали получить от компании в качестве компенсации около миллиарда долларов. Всего к иску присоединились 20 тысяч человек.