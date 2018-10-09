Екатерина Крысанова славится невероятно разнообразным репертуаром, за восемь лет работы в Большом она станцевала более 60 партий самого разного характера — и классических и современных. Но партия Катарины в «Укрощении строптивой» стоит в ее творчестве особняком. Крысановой пришлось побороться за эту роль, преодолев и себя, и сопротивление тогдашнего балетного руководства Большого. Она не была приглашена на кастинг, но сумела убедить знаменитого французского хореографа Жана-Кристофа Майо ее посмотреть. Сила убеждения в купе с мастерством произвели впечатление на мэтра, и Екатерина получила звездную роль.

Вот что пишет о ней The Times: «Екатерина Крысанова такая сильная балерина, что, кажется, может взять верх над любым мужчиной, и такая хорошая актриса, что заставляет вас при этом почувствовать всю ее женскую уязвимость».

Не страшно ли вам было самой подойти к знаменитому хореографу и попроситься на кастинг? И как вы себя ощущали в современной хореографии?

Нет ничего страшного, если тебя не приглашают на кастинг, а ты подходишь и просишь: «Можно мне попробоваться на роль».

Не боялась я и современной хореографии, ведь спектакль поставлен на классической основе. Поэтому для нас, артистов, участие в нем не представляло сложности, мы всегда за то, чтобы участвовать в новых постановках — это развивает и помогает идти дальше.

Как вы поняли, что это ваша роль?

Я была уверена что Катарина в «Укрощении строптивой» не должна пройти мимо меня стороной. Конечно, я знала планы театра заранее, знала что к нам приедет Жан-Кристоф Майо. И мой педагог-репетитор Светлана Адырхаева мне посоветовала: «Ты будешь неправа, если не подойдешь и не попросишься. Это твоя роль». И Жана-Кристофа сломил мой напор. Он был тронут, увидев, как сильно я хочу получить эту роль.

ФОТО: пресс-фото/ ArtForte

Пришлось ли вам чем-то жертвовать ради участия в спектакле Майо?

Всегда, когда вступаешь в спектакль и хочешь сделать его хорошо, ты должен углубиться в работу полностью. Это как в пословице: «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Ты не можешь вечером танцевать «Укрощение», а утром репетировать что-то другое. Ты должен погрузиться в историю, выпасть на время из репертуара. Все свои силы направить на результат. Это нормально. Люди, которые готовятся к важным событиям, к экзаменам тоже так потупают. И наверняка вы сами через это проходили. Я ни о чем не жалею, хотя ради «Укрощения» мне приходилось отказываться от спектаклей, и у меня сильнейшая травма произошла во время постановки.

Были ли у хореографа особые требования к аристам?

Поскольку роль Катерины является вершиной спектакля, Жан-Кристоф Майо мне говорил: