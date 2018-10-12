У вас был арт-проект «7 минут тишины». И перформанс с Кириллом Серебренниковым планировался. Расскажите об этом

Мы часто устраиваем «7 минут тишины». Это очень хорошая тема — она экологична, содержательна, подана с большой фантазией — что для нас эти 7 минут тишины? О чем в это время можно подумать и что можно сделать? А что касается Серебренникова — вы же знаете, что с ним произошло. Наш совместный проект пока не реализован.

В ваших песнях появляются отклики на события в России?

Эта тема очень глобальная и жесткая для меня. Я плохо разбираюсь в том, что происходит и не могу судить, как обстоят дела на самом деле. Хотя порой есть ощущение, что то, что у нас происходит — нонсенс. Но когда-нибудь мир, наверно, разберется — кто есть кто и зачем все это нужно. И случится какой-то позитивный сдвиг — надежда на это всегда есть. Хочется верить, что мы заслуживаем быть людьми и сможем правильно установить с миром контакт — развивать его, а не деградировать и не уничтожать. Это главная задача каждого из нас.

Протестовать против существующего порядка вещей вы себе не позволяете?

В моих песнях я часто затрагиваю эту тему протеста против насилия над человеком. Например, песня "Мир против нас" — она пропитана тем неединством, которое существует в этом мире. Любую мою песню взять — там проходит красной нитью то, с чем я не согласна.

Кто из музыкантов на вас сейчас влияет?

Я люблю много разной музыки. Все не могу перечислить. Из открытий последнего времени — группы Vardruna, Iguana, Тони Гам. Это скандинавы и англичане.

Vardruna — это такой апокалпсис, Iguana — этника завораживающая. Но описать словами музыку сложно. А российскую музыку я в принципе не слушаю. Но есть Жанна Агузарова, которую я всегда любила, и Виктор Цой часто звучит в моих ушах.

Почему не слушаете современных российских музыкантов?

Наверно то, что в данный момент происходит, меня просто не вдохновляет.

Вы были неформатной певицей, ваши песни редко крутили на радиостанциях. Как обстоят дела сейчас?

Что касается не Москвы — нас поддерживают везде, особенно наши новые песни. А на радио мы редкие гости и мы не стремимся туда, нам и так хорошо. Нам хорошо в этой позиции: нам не приходится входить в форматы, которые диктуют радиостанции. Там сидят непонятные люди и тебе говорят, какие тексты писать и какие аранжировки делать. Мы не попадаем в форматы и делаем так, как считаем нужным. Это наш творческий путь, наша жизнь, в которой нет ни диктаторов, ни руководителей. Ты только сам себе можешь сказать чистую правду... Но иногда мы делаем подвижки, если нам необходимо информацию до людей донести.

Реально ли сейчас музыкантам выжить только за счет концертов? Ведь альбомы не приносят дохода как раньше.

Сейчас музыканты только концертами и живут. Это то, что дает возможность двигаться дальше в творчестве.

Сейчас у вас тур по Европе. Выступали ли вы в азиатских странах и там, где нет русской диаспоры?

В основном мы ездим по России и нашим бывшим республикам. В Германии у нас был тур и здорово прошел. В Америка, в Лондоне тоже выступали, но редко.

В вашей жизни был период, связанный с Грецией. Вы были замужем за греческим продюсером Стефаносом Корколисом и записывали с ним песни. Сейчас там бываете с концертами?

Нет, там выступать сложно.

Линда, вы внешне почти не изменились за прошедшие 20 лет. Как поддерживаете себя в форме?