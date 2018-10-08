Microsoft признала удаление файлов пользователей из-за обновления Windows 10

До тех пор, пока проблема не будет решена, компания не будет выпускать обновление, заявили в Microsoft.

Новая версия ОС вышла 2 октября, и спустя несколько дней пользователи стали писать, что обновление приводит к удалению данных из папки «Мои Документы». Так, один из юзеров лишился 220 гигабайтов информации, которые собирал на протяжении 23 лет.

При этом возврат на более старую версию системы и различные программы по восстановлению данных не помогали. В результате все, что могли предложить пострадавшим пользователям, это своевременно делать резервную копию информации.