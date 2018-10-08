В Барселоне простились с Монсеррат Кабалье

На церемонии присутствовали королева Испании София, премьер-министр Испании Педро Санчес, глава Женералитата Каталонии Ким Торра, мэр Барселоны Ада Колау, а также испанский оперный певец Хосе Каррерас.

Певицу предали земле на кладбище Сан-Андреу, где находятся могилы ее родителей. Власти Испании пообещали провести мероприятия памяти Кабалье в Мадриде и Барселоне в ближайшее время.

Кабалье ушла из жизни в одной из больниц Барселоны в возрасте 85 лет.

Она родилась в 1933 году в Барселоне. Ее профессиональный дебют состоялся в 1956 году в Базельской опере. Оперная певица за свою карьеру выступала в театрах Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона и Нью-Йорка. Всемирную известность Кабалье снискала благодаря выполнению техники бельканто, а также исполнению многочисленных ролей в классических итальянских операх.