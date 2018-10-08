СМИ: В Google+ произошла масштабная утечка данных

Отмечено, что в ответ на утечку Google, которая является частью холдинга Alphabet Inc., планирует объявить о масштабных мерах защиты персональных данных.

По словам источников, одним из таких мероприятий станет окончательное закрытие Google+ для потребителей.

Как сообщается,

программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к конфиденциальным данным пользовательских профилей с 2015 по март 2018 годов.

Затем его обнаружили в ходе внутреннего расследования и ликвидировали.

Как утверждают источники издания, гендиректор Google Сундар Пичай был уведомлен о том, что пользователей и регуляторов не проинформируют о произошедшем.

Согласно внутренним документам Google, в компании не было свидетельств того, что сторонние разработчики злоупотребляли доступом к данным. Однако Google признает, что сейчас это невозможно проверить.

Известно, что под угрозой оказался широкий перечень персональных данных, включая полные имена, адреса электронной почты, даты рождения, сведения о поле, фотографии профиля, места проживания, род деятельности и семейное положение. В то же время в этот перечень не вошли номера телефонов и ряд других данных.

Google предполагает, что несанкционированный доступ к данным пользователей Google+ имели до 438 приложений.