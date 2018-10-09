Вт, 9.10.2018
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LTV: Мэр Юрмалы лечился от наркозависиости в Шотландии

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Мэр Юрмалы Гатис Трукснис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Хотя мэр Юрмалы Гатис Трукснис публично отрицает употребление наркотиков, в распоряжении Латвийского телевидения (LTV) есть неофициальная информация о том, что Трукснис в начале этого года лечился от наркомании в Шотландии.

LTV сообщает, что многие члены Союза зеленых и крестьян (СЗК) считают, что именно Трукснис виноват в плохих результатах СЗК на выборах в 13-ый Сейм.

Напомним, что в понедельник, 8 октября, сразу же после выборов было созвано внеочередное заседании Юрмальской думы на котором мэр Юрмалы Гатис Трукснис (СЗК) сохранил свою должность.

Заявление о выражении недоверия Трукснису оппозиционные депутаты подали 2 октября, вскоре после того, как появилась информация, что мэр употреблял наркотики и оштрафован полицией.

Уже в начале заседания Трукснис заявил, что для него информация в прессе от 30 сентября стала новостью и он не был информирован ни о штрафе, ни об административном процессе. Сейчас, по его словам, мэр Юрмалы выясняет обстоятельства случившегося.

Трукснис заявил, что свободен от любых видов зависимости и на прошлой неделе сдал анализ в Рижском центре психиатрии и наркологии и Государственном центре судебно-медицинской экспертиза. "Анализы в центре наркологии подтверждают мои слова - я свободен от зависимости. Ответ второго учреждения я еще жду, но и там все будет чисто", - сказал мэр Юрмалы.

В голосовании за сохранения должности Труксниса поддержали депутаты "Согласия" и Союза зеленых и крестьян.

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