Характеристики iPad Pro 2018 озвучили до анонса

Также ожидается, что рамки планшета станут заметно уже. Но из-за размещения камеры TrueDepth по крайней мере одна из рамок все еще будет широкой.

Гаджет должен быть выпущен в двух размерах экрана, с разъемом USB-C вместо традиционного Lightning и возможностью вывода 4K HDR-видео на внешние дисплеи.