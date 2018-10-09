Характеристики iPad Pro 2018 озвучили до анонса
9 октября 2018, 13:40
В Сети появились подробности о будущем iPad Pro 2018, который вероятно будет анонсирован 30 октября. Согласно неподтвержденной информации, гаджет получит систему разблокировки Face ID. Об этом пишет 9to5Mac.
Также ожидается, что рамки планшета станут заметно уже. Но из-за размещения камеры TrueDepth по крайней мере одна из рамок все еще будет широкой.
Гаджет должен быть выпущен в двух размерах экрана, с разъемом USB-C вместо традиционного Lightning и возможностью вывода 4K HDR-видео на внешние дисплеи.
К планшету также будет предоставлен обновленный Apple Pencil. Он будет синхронизироваться с планшетом автоматически при приближении.