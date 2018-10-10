Ср, 10.10.2018
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Как не сломать тела "летающих людей" Интервью с куратором особых проектов Большого театра

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Ирина Черномурова на лекции в Риге

ФОТО: Иван Варшавский\ART Forte

Почетной гостьей фестиваля "Золотая Маска в Латвии" стала Ирина Черномурова, которая руководит особыми проектами и отделом перспективного планирования Большого театра. Именно она входит в число тех, кто решает, каким постановкам дать ход, кого из хореографов привлечь к сотрудничеству. Русский TVNET расспросил Ирину Черномурову о том, каким образом Большой театр привлекает в залы молодежь, и могут ли появиться в его репертуаре спектакли на рэп и на рок-музыку. 

Большой театр показал в Риге изумительный спектакль Жана-Кристофа Майо "Укрощение строптивой". Современная хореография на сцене Большого - это обычная практика, или исключение?

Наша позиция: артисты должный работать с современным материалом. Поэтому у нас установка - каждый год создавать балеты специально для труппы Большого. Идет у нас и современная классика, например, балет "Светлый ручей" Ратманского, который родился более 10 лет назад. Балет "Герой нашего времени" - музыка специально для нас написана и хореография уникальная. И "Укрощение строптивой" Майо - с момента премьеры в течении четырех сезонов это был экслюзивный спектакль Большого театра - его можно было увидеть только у нас. Для каждого поколения хочется делать совершенно новые вещи. При этом от Большого театра до сих пор ждут высоких стандартов классического танца, селекции танцовщиков. Конечно, мы сохраняем этот высокий стандарт, в чем-то труппа Большого театра находится на недостижимом для многих уровне. 

Мы хотим давать 3-D представления в Большом - не черно-белое кино и не плоское изображение, а полный объем. И мы это можем. 

Удается ли Большому театру завлечь в залы молодежь? И, если да, то какими способами?

Конечно. В Москве привлечь в театр молодежь - не самая большая проблема. Детям с малого возраста родители объясняют, что хорошо ходить в театр. Что касается Большого театра - мы привлекаем молодых демократичной ценовой политикой. У нас специальная программа существует уже 2 года: билет в Большой для молодежи. Это абонемент на 12 спектаклей в год, включая премьеры, очень дефицитные названия. На эти спектакли билеты продаются по невысоким ценам: молодые люди до 25 лет их преобретают по предъявлению паспорта. И тогда мы видим полностью молодой зал. 

В эту программу входят и современные, и классические балетные и оперные постановки. Одна из мировых проблем - классическое искусство дорого. Это проблема и для оперных домов, и для танцевальных компаний. 

ФОТО: пресс-фото/ ArtForte

Возможно ли в Большом появление спектаклей на рэп, на рок-музыку?

Я руковожу фестивалем современного танца уже 20 лет.

Вы знаете, тело классического танцовщика - это очень дорогой материал, который воспитывается долгие годы.

И рэп и другие жанры возможны на другой территории. Это не означает, что наша классическая компания закрыта для нового языка. Но мы должны выбирать тот язык, который не сломает этот изумительный инструмент - тело танцовщика. 

Я могу объяснить просто. Современный танец тренирует тело по горизонтали. 

Классический балет всегда воспитывает человека летающего. От современных танцевальных постановок (Contemporary) у танцовщиков становятся тяжелыми ноги. И эффект человека летающего, который нарушает законы гравитации, он уходит.

Классического танцовщика очень легко посадить на землю. Приземлить и испортить.

Поэтому во всем мире в какой-то момент выпускники хореографических училищ принимают решение. Или они остаются на территории классического балета и работают с разными современными хореографами, не нарушая философии и памяти тела. Или уходят в Contemporary и прекрасно себя проявляют. Но есть одно обстоятельство: современный танец рождает замечательных хореографов, но не рождает замечательных исполнителей, индивидуальностей. Только классический балет создает понятия звезда, этуаль, прима, премьер - это самая сложная постановка задачи. 

Молодых зрителей вы привлекаете. А молодым хореографам даете зеленый свет?

Да, конечно. Сейчас хореограф вашего балета "Пер Гюнт" специально для нас сочиняет балет "Петрушка". Работаем с хореографами разных направлений. Перетанцевали балеты Пола Лайтфута и готовимся с ним к большой программе. И не боимся. Катя Крысанова и Влад Лантратов, которых вы видели в "Укрощении строптивой" потрясающе чувствуют этот новый язык.

Тут вопрос - перейти рубикон или нет. Есть танцевальные языки, которые не допускают возвращения к классике.

Так и с певцами: если оперные певцы начинают петь много современной музыки, они не могут вернуться в бельканто, в классический репертуар. Потому что в современной музыке другие певческие приемы, там важна экспрессия. Кто-то из певцов выбирает этот путь. 

Возможно ли в Большом соединить на одной сцене классических танцовщиков и звезд современного танца?

Пока мы этого не делали. Жесткого Contemporary мы не берем в репертуар Большого театра. У нас в России есть прекрасная труппа - балет "Москва", которая работает с современным танцем. Есть и другие компании в России, и чудесные хореографы, которые работают на этой территории. Но они никогда не смогут поставить балет такой как "Укрощение строптивой". Поэтому мы селекционируем репертуар, создаем спектакли, которые не разрушают тела "летающих людей".  

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