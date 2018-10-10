Неукрощенная музыка на фестивале "Лес звуков"

"Лес звуков" - фестиваль экспериментальной и авангардной музыки, который проходит в Риге с 2003 года. "Лес звуков" следит за новинками современной музыки и знакомит с ними посетителей фестиваля, параллельно давая экскурс в историю музыки 20-го века.