Ср, 10.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Неукрощенная музыка на фестивале "Лес звуков"

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ФОТО: LETA

12 и 13 октября в Доме музыки "Дайле" пройдет фестиваль неукрощенной музыки "Лес звуков" (Skaņu mežs). Среди его гостей — один из лучших гитаристов мира, лидер легендарной инди-рок группы "Sonic Youth" Терстон Мур, классик эмбиента Уильям Басински, рэпер из Лос-Анджелеса Busdriver и французский композитор Триста Мюрай, представитель течения спектрализма.

"Лес звуков" - фестиваль экспериментальной и авангардной музыки, который проходит в Риге с 2003 года. "Лес звуков" следит за новинками современной музыки и знакомит с ними посетителей фестиваля, параллельно давая экскурс в историю музыки 20-го века.

На фестивале представлены самые разные музыкальные жанры - начиная со свободной импровизации, академического авангарда, электроакустической и шумовой музыки и заканчивая необычными новинками рок-музыки, хип-хопа и танцевальной музыке.

Полную программу фестиваля "Лес звуков-2018" вы найдете здесь.

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