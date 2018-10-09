В рамках акции можно будет бесплатно сдать старые автопокрышки на 10 площадках

Ежегодно в Латвию ввозится 15 тыс. тонн покрышек. Наибольшая их часть после использования поступает в автосервисы, которые занимаются шиномонтажом и до сдачи покрышек на переработку хранят их на специальных площадках. Однако бывает, что ненужные покрышки жители хранят в гаражах или сараях, выбрасывают в канавы или в лесу.