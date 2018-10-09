В рамках акции можно будет бесплатно сдать старые автопокрышки на 10 площадках

Предприятие по утилизации бытовых отходов "Латвияс заляйс фондс" 13-21 октября проведет дружественную окружающей среде акцию "Дай покрышкам вторую жизнь!", во время которой жители Латвии смогут бесплатно сдать старые автопокрышки на 10 площадках, сообщила агентству ЛЕТА исполнительный директор предприятия Солвейга Грисле.
Ежегодно в Латвию ввозится 15 тыс. тонн покрышек. Наибольшая их часть после использования поступает в автосервисы, которые занимаются шиномонтажом и до сдачи покрышек на переработку хранят их на специальных площадках. Однако бывает, что ненужные покрышки жители хранят в гаражах или сараях, выбрасывают в канавы или в лесу.
Это будет первая такая акция, но предприятие планирует в будущем наладить долгосрочное сотрудничество с автосервисами и местами торговли шинами, отметила Грисле.
Во время акции можно будет бесплатно сдать покрышки на площадках в Тукумсе, Юрмале, Кандаве, Ройском и Талсинском краях, в Олайне, Риге и Елгаве.