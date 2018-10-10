Накануне концерта в Риге Серябкина сообщила об уходе из группы "Серебро"

Певица Ольга Серябкина объявила о своем уходе из группы "Серебро" продюсера Максима Фадеева. Об этом 33-летняя артистка сообщила в официальном инстаграме коллектива. По ее словам, на подобный шаг она решилась ради сольного творчества. При этом она отметила, что остается на лейбле Фадеева Malfa.

"Я не спала всю ночь. Не знаю вообще, как написать эту фразу, но... Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я ухожу из [группы] "Серебро", — написала Серябкина. — Говорить сейчас о том, что я чувствую, очень сложно. С одной стороны, я остаюсь дома, в Malfa, и смогу полноценно заниматься [своим сольным проектом] Молли. С другой — я ухожу из группы, которая была и остается частью меня".

Правда, певица еще планирует выступить на концертах в Санкт-Петербурге, Москве и Риге. Напомним, в столице Латвии группа "Серебро" выступит 13 октября в клубе "Studio 69".

Женская поп-группа "Серебро" была основана продюсером Максимом Фадеевым в 2006 году. В первый состав коллектива, занявшего на "Евровидении-2007" третье место с песней "Song #1" (победила тогда сербка Мария Шерифович), входили Серябкина, Елена Темникова и Марина Лизоркина.