Накануне концерта в Риге Серябкина сообщила об уходе из группы "Серебро"

Певица Ольга Серябкина сообщила об уходе из группы "Серебро". 33-летняя артистка была последней участницей "золотого" состава коллектива, занявшего третье место на "Евровидении-2007", сообщает gazeta.ru.
Певица Ольга Серябкина объявила о своем уходе из группы "Серебро" продюсера Максима Фадеева. Об этом 33-летняя артистка сообщила в официальном инстаграме коллектива. По ее словам, на подобный шаг она решилась ради сольного творчества. При этом она отметила, что остается на лейбле Фадеева Malfa.
"Я не спала всю ночь. Не знаю вообще, как написать эту фразу, но... Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я ухожу из [группы] "Серебро", — написала Серябкина. — Говорить сейчас о том, что я чувствую, очень сложно. С одной стороны, я остаюсь дома, в Malfa, и смогу полноценно заниматься [своим сольным проектом] Молли. С другой — я ухожу из группы, которая была и остается частью меня".
Правда, певица еще планирует выступить на концертах в Санкт-Петербурге, Москве и Риге. Напомним, в столице Латвии группа "Серебро" выступит 13 октября в клубе "Studio 69".
Я не спала всю ночь. Записала это видео и не смогла выложить. Не знаю вообще как написать эту фразу, но... Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я УХОЖУ ИЗ SEREBRO. Говорить сейчас о том, что я чувствую очень сложно. Потому что с одной стороны я остаюсь дома, в MALFA и смогу полноценно заниматься MOLLY, делать собственную музыку. А с другой – ухожу из группы, которая была и остаётся частью меня. Я пишу всё это, хотя впереди у нас еще много концертов – ВМЕСТЕ В ТАКОМ СОСТАВЕ МЫ БУДЕМ ДО 2019 ГОДА. Но мне важно сказать это, когда я всё решила, поговорила с Максом. Он меня понял и сказал "действуй". SEREBRO – такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас – из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью. Я жду вас на всех наших концертах. А их впереди очень много. У нас сейчас такие планы на 2019 – я записываю альбом для MOLLY и параллельно мы вместе работаем над материалом для нового SEREBRO. И этот материал разрывает меня пополам, настолько это сильно и красиво. Это то, что реально услышит весь мир и я говорю это в прямом смысле. Вы сами всё узнаете. Не за горами день, когда я объявлю даты на свои сольные концерты, а пока – ждите нас в прежнем составе в своём городе. Хочу зажигать с вами ещё больше, если вообще возможно хотеть больше. И помните одно. SEREBRO - ВЕЧНО. Оно рассыпалось, когда уходили девочки, но восстанавливалось – это неизбежно. Оно лечит и так будет всегда. Я всей душой верю в это и знаю, что так будет. #molly
Я не смогла уместить в минуту всё, что хочу сказать. Смотрите предыдущий мой пост. Это важно. Это, наверное, один из самых важных дней за все мои 12 лет в SEREBRO... PS: в этих видео я использовала минус новой песни, которую я посвятила группе. Через несколько дней вы её услышите. Люблю всем сердцем. До луны и обратно. #molly
Женская поп-группа "Серебро" была основана продюсером Максимом Фадеевым в 2006 году. В первый состав коллектива, занявшего на "Евровидении-2007" третье место с песней "Song #1" (победила тогда сербка Мария Шерифович), входили Серябкина, Елена Темникова и Марина Лизоркина.
"Скажу вам как есть — сегодня я счастлив. Еще один мой артист покоряет новую вершину, а я уверен, что Ольга в соло будет неподражаема. Видел, знаю. Она когда-то мне сказала в крайне сложный период для группы: "Макс, все будет круто, еще круче, чем было!" Поверил ведь. И не зря", — рассказал Фадеев.