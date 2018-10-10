"Что за праздник у православных?" Люди выстроились в очередь у собора Рождества Христова

С 5 по 10 октября в Риге находится православная святыня мирового уровня – Курская-Коренная икона Пресвятой Богородицы "Знамение". Это самая почитаемая икона в Русской Православной Церкви За границей (РПЦЗ), в Латвию ее привезли впервые.