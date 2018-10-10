Ср, 10.10.2018
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  • "Что за праздник у православных?" Люди выстроились в очередь у собора Рождества Христова

"Что за праздник у православных?" Люди выстроились в очередь у собора Рождества Христова

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ФОТО: Aculiecinieka foto

С 5 по 10 октября в Риге находится православная святыня мирового уровня – Курская-Коренная икона Пресвятой Богородицы "Знамение". Это самая почитаемая икона в Русской Православной Церкви За границей (РПЦЗ), в Латвию ее привезли впервые.

По наблюдениям очевидцев, православные верующие выстроились в очередь в собор Рождества Христова в центре Риги, чтобы поклониться чудотворной Курско-Коренной иконе Пресвятой Богородицы "Знамение".

Икона покинет Ригу 10 октября в 10.00.

ФОТО: Верующие выстроились в очередь, чтобы поклониться иконе

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