"Что за праздник у православных?" Люди выстроились в очередь у собора Рождества Христова
10 октября 2018, 7:10
С 5 по 10 октября в Риге находится православная святыня мирового уровня – Курская-Коренная икона Пресвятой Богородицы "Знамение". Это самая почитаемая икона в Русской Православной Церкви За границей (РПЦЗ), в Латвию ее привезли впервые.
По наблюдениям очевидцев, православные верующие выстроились в очередь в собор Рождества Христова в центре Риги, чтобы поклониться чудотворной Курско-Коренной иконе Пресвятой Богородицы "Знамение".
Икона покинет Ригу 10 октября в 10.00.
Kas šobrīd notiek katedrālē? Simtiem cilvēku rinda, līdz pat Rainim. pic.twitter.com/5RlT8KK8nv— Vilhelms Meisters (@VilhelmsM) October 9, 2018
Ko pareizticīgie tagad svin?— Didzis Rūtītis (@didzisdadzis) October 9, 2018
ФОТО: Верующие выстроились в очередь, чтобы поклониться иконе