Эпопея с наследством Малыгина. Пьеса в трех действиях

Да, самое время обозначить, кто есть кто в этой запутанной истории:

Валерий Малыгин - покойный владелец Olainfarm

Элина Малыгина - вдова покойного владельца Olainfarm

(Общих детей у пары не было)

Ирина Малыгина - старшая совершеннолетняя дочь покойного владельца Olainfarm, член правления компании

Ника Савельева - средняя совершеннолетняя дочь покойного владельца Olainfarm

Анна Эмилия Малыгина - младшая несовершеннолетняя дочь покойного владельца Olainfarm

Сигне Балдере Силдзене - бывшая жена покойного владельца Olainfarm (пара состояла в браке с 2005 по 2012 год), мать и опекунша младшей несовершеннолетней дочери Малыгина Анны Эмилии (11)