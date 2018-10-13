Эпопея с наследством Малыгина. Пьеса в трех действиях

Кажется, в Латвии еще никогда не делили чужие деньги так громко и скандально. Черт ногу сломит, что кому положено из многомиллионного наследства скоропостижно скончавшегося Валерия Малыгина. Похоже, все обвинили всех, переругались и были таковы. Со стороны это все напоминает трагикомедию или даже фарс... Русский TVNET попробовал восстановить цепочку событий после смерти главы Olainfarm и разобраться, чем дело то кончилось. Или не кончилось?!
Начало сюжета
Зима. 9 декабря 2017 года общество сотрясает весть о скоропостижной кончине Валерия Малыгина - одного из богатейших людей Латвии, главы фармацевтического гиганта Olainfarm.
Ему всего 52. В топе 100 богатейших людей Латвии по версии "Dienas Bizness" на тот момент он занимает 7-е место, его состояние оценивается в 70 миллионов евро. Что интересно, спустя год уже покойный владелец фармацевтической компании Olainfarm Валерий Малыгин поднимается на пятое место. Сейчас его состояние оценивается в 88 миллионов евро, что на 18 миллионов евро больше, чем годом ранее.
Кусочек жирный, бесспорно.
Причина смерти
Практически сразу после смерти Малыгина полиция сообщает, что внешних признаков насильственной смерти на теле нет.
Спустя неполный месяц Госполиция отчитывается и о результатах экспертизы. Они показали, что смерть главы Olainfarm не была насильственной. Было сказано, что "Мужчина умер естественной смертью", но точных причин полиция не назвала.
Но было бы слишком скучно без пересудов и передряг в желтой прессе. За сим, журнал "Privātā Dzīve" напечатал отрывок из книги Идрикса Латвиеша "Vara. Bailes 2.", в ней в одном из эпизодов упоминается телефонный разговор, проливающий свет на возможную причину смерти Малыгина.
Итак, разговаривают два персонажа под псевдонимами Лайминьш и Элина Налигина. Многие увидели в них сходство с депутатом Сейма Артусом Кайминьшем и вдовой бизнесмена Элиной Малигиной.
Один из фрагментов:
Женщина: - Арча, ты?... Валера умер! Все! Лежит холодный... Он был полностью здоров! Все анализы были в порядке! Все! Он хотел вчера немного отойти от всех стрессов, принял то, что ты нам притащил!... Если бы я взяла - лежала бы рядом. Облеванная и мертвая, е.. твою! Подскочишь сейчас?
Мужчина: - Что делать, нах... Тормозить нельзя! Потом выясним, что и как. Сначала возьми вещи и смой в унитаз! Воду три раза слей, чтобы все ушло. Бумагу, пакетики, все! И потом перезвони еще раз!
Из разговора можно понять, что Малыгин, возможно, скончался от передозировки.
"Privātā Dzīve" обратилась за комментарием к Артусу Кайминьшу, но он отказался знакомиться с содержанием книги. В свою очередь, Малыгина и о книге, и о ее содержании слышала, но от комментариев отказалась.
Журналисты узнали, что один из соавторов книги - политтехнолог Юргис Лиепниекс.
Похороны
Похороны Малыгина прошли на шестой день после смерти, а именно 15 декабря 2017 года. Прощание с бизнесменом прошло в Риге, в церкви Михаила архангела на улице Маскавас. Проститься пришли многие.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Похороны Валерия Малыгина
Похоронили и понеслась дележка
- Действие первое - раздел с вдовой Элиной Малыгиной
Спустя месяц после похорон, 16 января 2018 года, по месту практики присяжного нотариуса Валды Вайвары было оглашено завещание Валерия Малыгина. Тут и началось самое интересное.
Да, самое время обозначить, кто есть кто в этой запутанной истории:
Валерий Малыгин - покойный владелец Olainfarm
Элина Малыгина - вдова покойного владельца Olainfarm
(Общих детей у пары не было)
Ирина Малыгина - старшая совершеннолетняя дочь покойного владельца Olainfarm, член правления компании
Ника Савельева - средняя совершеннолетняя дочь покойного владельца Olainfarm
Анна Эмилия Малыгина - младшая несовершеннолетняя дочь покойного владельца Olainfarm
Сигне Балдере Силдзене - бывшая жена покойного владельца Olainfarm (пара состояла в браке с 2005 по 2012 год), мать и опекунша младшей несовершеннолетней дочери Малыгина Анны Эмилии (11)
Итак, в оглашенном 16 января завещании были упомянуты все три дочери покойного, в том числе две совершеннолетних, а вдова - Элина Малыгина упомянута не была. И понеслось!
Адвокат обездоленной вдовы Мартиньш Книпшис тут же заявил, что завещание Малыгин составлял еще до женитьбы на Элине, и теперь по закону вдова может претендовать на неотъемлемую часть наследства, что она и решила делать.
В феврале желтая пресса трубила, что дочери миллионера выгнали Элину из семейного юрмальского особняка, не следят за ним должным образом, сменили в погребе дорогое вино на алкоголь из супермаркета - ровно в таком ключе перемывалось и прочее грязное белье...
К слову, уже на том момент было ясно, что "пилить" наследство можно только после истечения срока подачи заявок кредиторами - теми, кто оспаривает завещание, и другими лицами, имеющими право на наследство. Этим сроком было 13 апреля, и только после этой даты стал известен размер наследства, о разделе которого наследники должны были заключить соглашение.
Малыгина могла претендовать на половину законной доли неоспоримых наследников, то есть одну восьмую часть имущества, которое можно получить деньгами.
Но еще до этого срока, 5 марта марта 2018 года, новый адвокат Малыгиной Павел Ребенокс сообщил:
"Мы считаем, что оглашенное 16 января завещание не отражает последней воли Валерия Малыгина. Она была другой, и мы можем доказать это документами и свидетельствами в суде. У нас есть основания полагать, что подписанное 16 февраля 2016 года завещание является подделкой".
Адвокат обратил внимание на то, что завещание было составлено на латышском языке, и тем самым возникли "разумные сомнения", поскольку знание латышского языка Малыгина было не таким хорошим, чтобы продиктовать документ столь сложного содержания с юридическими нюансами.
13 апреля, в тот самый день, когда стал понятен размер наследства Валерия Малыгина, старшие дочери покойного разослали СМИ открытое письмо о войне с мачехой.
В частности, дочери обвинили Малыгину в корыстности и осквернении памяти отца, обратив внимание на следующий момент:
"Если уже зашло так далеко и со стороны жены ставится под сомнение даже дееспособность нашего отца, чтобы любой ценой оспорить подлинность завещания, не появляется ли логичный вопрос - не подлежит ли сомнению заключенный в 2016 году брак по ей же упомянутым "причинам"?"
Получите, распишитесь!
22 мая Элина Малыгина дает очередное интервью, в котором признается: "Я не прошу ничего сверхъестественного, только то, что мне причитается. Официально - это 15 миллионов. Я согласна уменьшить эту сумму до 9 миллионов, даже до 8 миллионов".
Сказанное Элиной подтвердил ее адвокат, уже похоже третий - Мартиньш Криекис: "Детали соглашения все привлеченные стороны согласились не разглашать, но могу утверждать, что причитающаяся Элине часть в 2 раза меньше той, которая ей положена".
Сама Малыгина стиль коммуникации дочерей Ирины и Ники назвала "лживым" и "с целью заставить всех думать, что она хочет устроиться за счет покойного супруга".
"Это факт, что раньше свой дочери Ирине Валерий доверял не больше, чем свечи купить, а сейчас она управляет всем наследством", - заявила Элина.
Наконец 28 мая 2018 года Элина Малыгина выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что наследники владельца Olainfarm Валерия Малыгина договорились о разделе наследства.
Нотариальное соглашение о разделе наследства было достигнуто 25 мая, и стало результатом длительных и сложных переговоров.
"Достигнутое соглашение я считаю компромиссом, в который включены интересы несовершеннолетней дочери Валерия Анны, старших дочерей Ирины и Ники и мои", - говорилось в ее заявлении.
Элина Малыгина заявила также, что с соглашением о разделе наследства все предыдущие конфликты и разногласия разрешены.
Детали раздела имущества конфиденциальны, однако журнал "Vakara Ziņas" сообщил, что по соглашению Элине Малыгиной отошли 10 миллионов.
А уже в июне пресса сообщила, что после битвы за миллионное наследство Малыгина, его вдова Элина со спокойной душой отправилась в Вену, где весело проводила время с бывшим мужем - режиссером Дж. Дж. Джилинджером и его женой Ингой Гренцбергой.
- Действие второе - рейдерский захват?!
Казалось бы, публичный скандал с женой закончен, разошлись миром, до суда не дошли, а нет - в сентябре начинается новый кутеж вокруг главного детища Валерия Малыгина - компании Olainfarm.
4 сентября 2018 года в совет компании были внесены изменения - из него убрали Ивара Калвиньша, Милану Белевич, Ивара Годманиса, а вместо них были назначены Павел Ребенок, Мартиньш Криекис и Дайна Сирлака.
В совете компании остались опекунша младшей дочери Малыгина Сигне Балдере-Силдедзе и старшая дочь Ирина Малыгина.
Но уже 11 сентября Сигне Балдере-Силдедзе оставила должность в совете Olainfarm, так как посчитала невозможной совместную работу с остальными членами совета.
Спустя два дня, 13 сентября, опекунша младшей дочери Малыгина Сигне Балдере-Силдедзе и средняя дочь Малыгина Ника Савельева обратились в правоохранительные органы с просьбой начать уголовный процесс о рейдерстве на предприятии, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.
Податели заявления призвали защитить интересы акционеров Olainfarm и наследниц, потому что события последних дней свидетельствовали о злоумышленном и нечестном захвате контроля над предприятием.
В заявлении для СМИ говорилось, что противоправным путем в руководство предприятия проникли лица с сомнительной репутацией, судимые, не скрывающие своих возможностей влиять на суды и следственные органы. Есть основания считать, что их целью является вывод активов предприятия и их отчуждение в пользу некоего третьего лица за цену намного ниже рыночной.
Податели заявления считают, что это нанесет вред Olainfarm и его акционерам. Они попросили начать уголовный процесс против организованной группы.
Таким образом, на данный момент получилось, что средняя дочь Валерия Малыгина Ника Савельева и мать его младшей дочери Анны Эмилии Сигне Балдере-Силдедзе оказались по обратную сторону окопа входящей в правление Olainfarm старшей дочери Малыгина - Ирины Малыгиной...
"К сожалению, Ирина не смогла оценить необратимые последствия своих действий. Она выступила не только против сестры и сводной сестры, не уважая их как акционеров, которым принадлежит значительное число акций предприятия и дочерних компаний, но и своими действиями она создала огромный риск для работы и существования предприятия. [..]
Сейчас я не доверяю Ирине и как опекун своей несовершеннолетней дочери категорически запрещаю Ирине каким-либо образом говорить от лица моей дочери. Она злоупотребила оказанным ей доверием", - сообщила журналистам Сигне Балдере-Силдедзе.
Ника Савельева и Сигне Балдере-Силдедзе высказали мнение, что Ирину ввели в заблуждение Павел Ребенок и Мартиньш Криекис, чтобы оба господина могли получить хорошие должности.
"Может быть, пообещали Ирине деньги или власть... Эти господа, действительно, умеют уговорить", - сказала Ника изданию "Privātā dzīve".
Со слов этого же издания становится понятно, что сестры больше не поддерживают отношений и средняя сестра Ника подозревает, что старшую Ирину ввели в заблуждение и теперь вообще не ясно, какие еще действия она может предпринять...
- Действие третье - кто кукловод?!
Что интересно во всей этой истории о разделе выстроенной Валерием Малыгиным империи Olainfarm, так это имена двух господ, которые всплывают в обоих скандалах - это адвокаты Павел Ребенок и Мартиньш Криекис.
Не зря Ника Савельева обратилась в Латвийский совет присяжных адвокатов с просьбой оценить возможный конфликт интересов партнеров адвокатского бюро "Rebenoks & Vilders" по делу о наследстве Olainfarm.
В заявлении говорится, что адвокат "Rebenoks & Vilders" Мартиньш Криекис в деле о наследстве представлял вдову Малыгина Элину, которая оспорила в суде завещание, так как не была в нем упомянута.
А в августе адвокаты Мартиньш Криекис и Павел Ребенок обратились к сестре Ники Савельевой Ирине Малыгиной, предлагая юридическую помощь.
Используя полномочия Ирины как наследницы, был получен контроль над Olainfarm через внесение поправок в устав Olmafarm, сменен совет Olainfarm и внесены изменения в правление.
В заявлении Ники говорится, что в этих действиях усматривается открытый конфликт интересов. По мнению Савельевой, после того, как интересы Ирины Малыгиной начало представлять бюро Rebenoks & Vilders, начались действия, которые она расценивает как рейдерство.
Савельева просит совет присяжных адвокатов рассмотреть, не находятся ли партнеры Rebenoks & Vilders Ребенок и Криекис в ситуации конфликта интересов.
Также в отношении Криекиса прозвучали подозрения в наличии конфликта интересов, так как он входит в правление принадлежащей Кирову Липману фармацевтической компании Grindeks - главного конкурента Olainfarm.
Правда, владелец Grindeks Киров Лимпан уже дважды заявлял, что участие или инвестиции в Olainfarm его не интересуют...
В любом случае теперь не исключено, что поднятая вокруг Olainfarm шумиха может погубить фармацевтическое предприятие.
"Я понимаю, что Olainfarm - лакомый кусок, и многие хотят его откусить. Но, боюсь, что пока этот кусок будут делить нынешними методами, его ценность значительно упадет", - так охарактеризовал ситуацию представитель миноритарных акционеров Olainfarm Салвис Лапиньш.
По словам Лапиньша, самое худшее, что может произойти с предприятием - это именно такая непонятная затяжная ситуация, как сегодня. За год акции Olainfarm на бирже потеряли 36% своей стоимости.
"Это ужас! Это падение - следствие не сильно качественного, мягко говоря, управления предприятием со стороны основных акционеров. Дело в том, что финансовых причин для такого падения просто нет - Olainfarm не стал работать хуже по показателям на 36%.
Все это - результат плохого корпоративного управления, и это началось не вчера, и не неделю назад", - прокомментировал ситуацию С. Лапиньш изданию "Dienas Bizness" 14 сентября.
По всей видимости, продолжение истории следует. Мог ли представить Валерий Малыгин, какая кутерьма начнется после его смерти...