Оззи Осборн подхватил две инфекции и попал в больницу

Жена рокера пояснила, что Оззи ударил руку о дверь и порезался. Когда появилась опухоль, они обратились в клинику, где врачи обнаружили в его крови инфекции. Медики провели операцию, но музыкант еще остается в лечебнице, ему дают антибиотики.

Певцу пришлось отменить несколько концертов. В своем Instagram он поделился своим фото из больницы.

«Я не могу дождаться того, чтобы убраться отсюда. Спасибо всем замечательным докторам и медсестрам, которые заботятся обо мне»,

— написал он.

Оззи Осборну 69 лет. Его настоящее имя — Джон. Он прославился в начале 1970-х как вокалист хеви-метал-группы Black Sabbath.

Коллектив Black Sabbath является одним из основоположников хеви-метал. Группа была образована в 1968 году.

В 1979-м Осборна уволили из команды из-за пьянства и наркотической зависимости. Ему удалось сделать успешную сольную карьеру, а Black Sabbath продолжили выступать с другими вокалистами.

Группа несколько раз воссоединялась в оригинальном составе, за исключением барабанщика Билла Уорда. Наиболее громкое воссоединение произошло в 2010 году. В 2013-м вышел альбом «13» — первая студийная работа Black Sabbath c Оззи за 35 лет. Однако через пару лет стало известно о распаде группы, перед которым артисты отправились в прощальный тур.