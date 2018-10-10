Стало известно, сколько лиц может запомнить человек

Этот показатель зависит от индивидуальных способностей и колеблется в районе от тысячи до дести тысяч.
Специалисты подсчитали, сколько лиц может запомнить человек. Результаты исследования
ученых из Йоркского университета опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society.
Специалисты собрали данные с помощью 25 добровольцев. Средний показатель запомненных лиц составил пять тысяч.
Добровольцам предложили на протяжении часа вспомнить как можно больше знакомых лиц. При этом не нужно было называть имя, достаточно было идентифицировать человека в памяти. Также добровольцам показали снимки 3,5 тысячи звезд, из которых они выбрали "знакомые лица".
Исследования показали, что со временем добровольцы вспоминали все меньше лиц. Их показатели составили от 1000 до 10 000 лиц, что дает среднюю цифру в пять тысяч.