Стало известно, сколько лиц может запомнить человек

Специалисты подсчитали, сколько лиц может запомнить человек. Результаты исследования

ученых из Йоркского университета опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society.

Специалисты собрали данные с помощью 25 добровольцев. Средний показатель запомненных лиц составил пять тысяч.

Добровольцам предложили на протяжении часа вспомнить как можно больше знакомых лиц. При этом не нужно было называть имя, достаточно было идентифицировать человека в памяти. Также добровольцам показали снимки 3,5 тысячи звезд, из которых они выбрали "знакомые лица".