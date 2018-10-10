Шнуров удалил все фото из Instagram и был избит

По версии Шнурова, которая, впрочем, может оказаться художественным вымыслом, разозленный подписчик избил его за то, что он стер все посты в Instagram.

9 октября портал dni.ru опубликовал интервью с общественным деятелем Александром Хаминским, который объяснил чистку аккаунта Шнурова попыткой уйти от налогов. «Неучтенные наличные средства, скрываемые ресторанами и клубами, что выясняется в ходе проверок их деятельности, часто идут именно на оплату выступлений звезд российской эстрады без заключения каких-либо договоров, уплаты налогов, и сопряжены со многими другими нарушениями закона. Да, Сергей Владимирович "засветился" с выступлениями на куда большем числе мероприятий, чем позволяет лимит в 120 миллионов рублей, установленный для микропредприятий, в качестве какового зарегистрирован господин Шнуров», — рассказал Хаминский.