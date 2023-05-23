Праздник песни и танца пройдет без песни Димитерса: "Он предал Латвию, эту страну и ее идеи"

На заключительном концерте Праздника песни и танца не будет исполнена песня композитора Зигмара Лиепиньша Svētī debesīs šo zemi ("Да будет благословенна в небесах эта земля"). Об этом композитор сообщил сегодня на пресс-конференции.
Автором отдельных частей произведения Svētī debesīs šo zemi является песенник Каспарс Димитерс, который на протяжении некоторого времени демонстрирует неприемлемую для Лиепиньша прокремлевскую позицию. Поэтому принято решение отозвать композицию из репертуара Праздника песни и танца.
Зигмарс Лиепиньш пояснил, что в начале года Димитерс прислал ему ссылку на свою песню на русском языке, что неприятно удивило композитора. Лиепиньш попросил Димитерса больше не присылать ему ничего подобного, однако дело дошло до того, что на 5 июня Димитерс запланировал презентацию альбома у могилы своей матери Вии Артмане.
"Он [Димитерс] предал Латвию, эту страну и ее идеи. Я не знаю, был ли он когда-либо патриотом, но в сегодняшних условиях я мог бы назвать его "путриотом". Либо это лишь ему понятный бизнес-проект, либо тотальная смена курса по отношению к своей стране. Это недопустимо", - заявил композитор.
Лиепиньш подчеркнул, что для него отныне неприемлемо стоять на одной сцене с Димитерсом по причине указанной деятельности последнего, а на Празднике песни и танца принято вызывать автора после исполнения песни.
Руководитель отдела сохранения и развития традиций Праздника песни и танца Латвийского национального культурного центра Сармите Павулена сообщила журналистам, что творческий коллектив финального концерта Kopā augšup ("Вместе вверх") с уважением относится к выбору композитора и в настоящее время ищет другую песню для исполнения на финальном концерте. О выборе планируется объявить на этой неделе.
Лиепиньш рассказал журналистам историю создания Svētī debesīs šo zemi. Первоначально песня называлась Dun zvani ("Гремят колокола"), а автором слов была Гунта Шнипке. Премьера песни состоялась в 2008 году в представлении "Капитанские истории". В песне Dun zvani Лиепиньш использовал фрагмент из государственного гимна.
Затем в 2009 году в Латвийском национальном театре состоялась премьера музыкальной драмы Лиепиньша и Димитерса Vadonis ("Вождь"), в которую композитор решил включить фрагмент песни Dun zvani. В этой постановке песня обрела название Svētī debesīs šo zemi.
Это произведение понравилось дирижеру Гвидо Кокарсу, и тот обратился к композитору. Композиция Svētī debesīs šo zemi без изменений была включена в программу концерта братьев Кокарсов в 2012 году.
Галерея: Праздник песни и танца
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