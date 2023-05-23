Праздник песни и танца пройдет без песни Димитерса: "Он предал Латвию, эту страну и ее идеи"

Автором отдельных частей произведения Svētī debesīs šo zemi является песенник Каспарс Димитерс, который на протяжении некоторого времени демонстрирует неприемлемую для Лиепиньша прокремлевскую позицию. Поэтому принято решение отозвать композицию из репертуара Праздника песни и танца.

Зигмарс Лиепиньш пояснил, что в начале года Димитерс прислал ему ссылку на свою песню на русском языке, что неприятно удивило композитора. Лиепиньш попросил Димитерса больше не присылать ему ничего подобного, однако дело дошло до того, что на 5 июня Димитерс запланировал презентацию альбома у могилы своей матери Вии Артмане.

"Он [Димитерс] предал Латвию, эту страну и ее идеи. Я не знаю, был ли он когда-либо патриотом, но в сегодняшних условиях я мог бы назвать его "путриотом". Либо это лишь ему понятный бизнес-проект, либо тотальная смена курса по отношению к своей стране. Это недопустимо", - заявил композитор.