Элина Глузунова поймала партнера на измене

То, что партнер за ее спиной знакомился и встречался с другой женщиной, для Элины Глузуновой не новость.

Певица говорит, что не может смириться с таким поведением супруга, поэтому инициировала расставание. "Я давно знаю, что у моего мужа роман с другой женщиной, для меня это не новость. Мы спим каждый в своей комнате. Единственный острый момент - это дети. У меня давно были подозрения, потому что он это делает не в первый раз", - рассказала Элина.

На вопрос, не думает ли певица закрыть глаза на происходящее и сохранить отношения, ведь этой весной Артем был уверен, что летом сможет наконец официально жениться на матери своих детей, она заявляет, что нет, она хочет расстаться с ним.

Однако Элина Глузунова утверждает, что их расставание не повлияет на встречи Артема с детьми, так как отец сможет принимать участие в их воспитании, конечно, если захочет.

Ранее сообщалось, что за перипетиями отношений пары можно было следить в шоу Ģimene burkā. Участие пары в шоу закончилось очередным скандалом, а позже создатели проекта рассказали, что стали свидетелями физического и эмоционального насилия.

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