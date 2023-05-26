Видео ⟩ Смотрите, что происходило в раздевалке латвийских хоккеистов после исторической победы

После попадания в полуфинал хоккеисты пели песню Liepājas Brāļi под названием Tikai tā! и радовались победе как никогда!

Напомним, сборная Латвии стартовала на чемпионате мира с двух поражений - от Канады со счётом 0:6 и от Словакии со счётом 1:2. Затем подопечные Харийса Витолиньша одержали шесть побед подряд и сенсационно вышли в полуфинал турнира.

"Нам удалось совершить маленькое чудо. Оно останется в истории Латвии с золотыми буквами, но чемпионат продолжается. Команда готова к следующему шагу", - сказал Витолиньш.

В 1/2 финала латвийские хоккеисты встретятся с национальной командой Канады. Игра состоится 27 мая в Тампере. Начало в 14:20.

В другом полуфинале сборная США скрестит клюшки с командой Германии. Матч также пройдёт 27 мая в Тампере и начнётся в 18:20.

Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Теперь стало известно, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic обеспечит дополнительные рейсы между Ригой и финским Тампере в выходные после того, как латвийская хоккейная команда вышла в полуфинал чемпионата мира.

В свою очередь, в Риге планируется организовать публичный просмотр полуфинальных и финальных матчей чемпионата мира по хоккею в прямом эфире.