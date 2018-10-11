Чт, 11.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Взгляд в глаза рока: царь Эдип и грех кровосмешения "Золотая Маска" в Балтии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сцена из спектакля "Царь Эдип". Иокаста и Эдип - Людмила Максакова и Виктор Добронравов.

ФОТО: Театр им.Вахтангова

Фестиваль "Золотая маска в Латвии" привез в Ригу один из самых мощных спектаклей театральной Москвы. Сюжет-то из Софокла, но "Царь Эдип" у вахтанговцев - не отстраненная история про древних греков, это - про нас с вами. Русский TVNET выяснял: почему?

У каждого грехи свои, а в искуплении их своя цена и мера. Рок - неотвратим, но дело чести - оставаться человеком. Зачем и как, если судьбы все равно нельзя изменить?..

Об этом спектакль, поставленный в Театре имени Евгения Вахтангова режиссером Римасом Туминасом. О  человеческом достоинстве, каре богов и выборе, которого нет... Или есть?..
 

Изменился ли человек за тысячелетия, минувшие со времен Софокла, автора бессмертной греческой трагедии "Эдип-царь"? Мы живем в ином ритме, других обстоятельствах.



С точки зрения режиссера Римаса Туминаса и его команды, страсти людей сотрясают все те же,  что и во времена древних греков, страсти - они навсегда.

Грехи, конечно же, у каждого свои - вольные-невольные, тайные-явные, тяжкие, стыдные,  неискупимые... Мелкие и мелочные иногда грешки.
 

Не всем же быть убийцами отцов, занять отцов дворец и ложе, нарожать детей, которые тебе - и сыновья и братья-сестры... 


Как такое могло случиться, как вышло - читайте у Софокла или спросите у Гуугла. Классический сюжет древнегреческой трагедии пересказывать резона нет. 

Суть дела: Эдипу в юности предсказано, что он убьет отца, станет мужем собственной матери. В попытке отвратить столь страшную судьбу, он бежит прочь из дома, становится царем в соседних Фивах...

В расцвете сил и славы мы застаем царя Эдипа  в первых сценах. Он смел, красив, силен, великодушен, честен, любим семьей и всем своим народом. Ну, разве только чуточку спесив... так ведь положение позволяет и обязывает.

Потом обрушатся на головы сограждан голод, мор, их бедствиям нет края. Это кара богов. И чтобы спасти свой город и народ, Эдипу надобно  найти и наказать убийцу Лая, царствовавшего прежде, и погибшего при невыясненных обстоятельствах. 

Эдип, поклявшись наказать того, не знает, что он-то сам и есть его убийца. Перед зрителем, на наших глазах, шаг за шагом и наступает прозрение. 

Если от рока в жизни все равно не уйти -  то как же человеку быть? Надо ли неизбежному сопротивляться? 

Как сохранить достоинство и честь, невольно совершивши преступление? И все ли дозволено? Об этом "Царь Эдип".

У вахтанговцев получился очень красивый и ...  очень тяжелый, требовательный к зрителю спектакль.  Потрясающе сильная актерская игрой. Царь Эдип - Виктор Добронравов, его жена(она же мать) Иокаста - Людмила Максакова, Тиресий - Евгений Князев. 
 

"Царь Эдип", сцена из спектакля

ФОТО: Театр им.Вахтангова



"Царь Эдип" не просто хороший драматический спектакль, увенчанный множеством наград, престижных для профессионалов. Иное измерение происходящему  придает хор настоящих греков - это глас народа - и звучит он на родном языке античных героев.

Эта постановка - совместный проект вахтанговцев с Национальным театром Греции в Афинах.  В июле 2016 года премьера  "Царя Эдипа" состоялась в хорошо сохранившемся античном театре Эпидавра - амфитеатр под открытым небом там вмещает 14 тысяч человек! 

В древние греческие времена неподалеку было святилище бога Асклепия, и многие тысячи хворых стекались сюда в надежде на исцеление. Греки верили, что театр - не зрелище только, он лечит и тела, и души.

Лишь несколько месяцев спустя спектакль  перенесли на родную сцену и сыграли в Москве. А хор из актеров- греков теперь прилетает на каждый спектакль. Все его участники - известные в своей стране драматические актеры. 

Лаконичная и мощная сценография "Царя Эдипа" уже принесла "Золотую маску" сценографу Адомасу Яцовскису, постоянному соавтору Римаса Туминаса.

И когда на зрителя с задника сцены прямо в зал катится вал судьбы - пресс, сметающий все на своем пути,  ошеломительная музыка Фаустаса Латенаса довершает впечатление.
 

Финал трагедии не может быть счастливым, но - по признанию актеров - за те два года, что играется спектакль, он все же изменился, став из трагического - возвышающим и светлым.


...На пресс-конференции, предшествовавшей рижскому спектаклю, журналисты вообще сомневались: как это, пьесу древнегреческого трагика Софокла сыграть всего за час и сорок минут?..

Актер Виктор Добронравов - он же царь Эдип - заверил: "Мало вам не покажется!" И объяснил, почему...

На пресс-конференции Русский TVNET не мог не задать исполнителям главных ролей  в "Царе Эдипе" вопрос: "Верят ли в рок и судьбу они сами?"

Людмила Максакова:

- Если вы не верите, что человек создан по образу и подобию Божьему и полагаете, что владеете миром, то вас ждут большие сюрпризы и разочарования. Рок и судьба сильнее наших желаний. 

"Актер на сцене открыт и обнажен, он очень уязвим", - сказала на пресс-конференции журналистам Людмила Васильевна.   И добавила, что не всегда благодарностью за обнажение души бывают цветы и овации зрителей, увы.

"Острота несправедливых высказываний в адрес актера ранит его очень больно. До появления интернета я думала о людях иначе, я не знала, что они такие страшные и злые."

А Виктор Добронравов сказал:

- Да - рок! Да - судьба. Но это не значит, что надо сдаться, смириться и просто по течению плыть. Да, ты в этой реке, но ты не как... безвольная такая штука (...) ну, скажем, ... цветок... по течению плывешь. Ты с этим течением борешься, ты все время должен с обстоятельствами бороться.

В разговоре с журналистом русского TVNET  исполнитель роли царя Эдипа Виктор Добронравов признал, что спектакль этот - все-таки для подготовленного зрителя, в кого-то накал страстей попадает - в кого-то не попадает.

Одни зрители на спектакле плачут, выходят с него потрясенными. Другие... Виктор вспомнил одного из зрителей "Царя Эдипа" - сидя перед самой сценой, в седьмом ряду, молодой человек ... ни разу не поднял глаз от экрана мобильного телефона...

"Я так разозлился!.. Что, может быть, еще и лучше обычного сыграл."

 ...Переполненный зал театра "Дайлес" действительно с первых же минут и сцен затаил дыхание.

Зрители действительно перевели дух лишь только на поклонах, когда актеры пустились в пляс - импровизация, инициированная греками.

...Фестиваль "Золотая маска" продолжается. А "Царь Эдип" вахтанговцев  уже уехал в Таллинн.
 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ