У каждого грехи свои, а в искуплении их своя цена и мера. Рок - неотвратим, но дело чести - оставаться человеком. Зачем и как, если судьбы все равно нельзя изменить?..



Об этом спектакль, поставленный в Театре имени Евгения Вахтангова режиссером Римасом Туминасом. О человеческом достоинстве, каре богов и выборе, которого нет... Или есть?..



Изменился ли человек за тысячелетия, минувшие со времен Софокла, автора бессмертной греческой трагедии "Эдип-царь"? Мы живем в ином ритме, других обстоятельствах.





С точки зрения режиссера Римаса Туминаса и его команды, страсти людей сотрясают все те же, что и во времена древних греков, страсти - они навсегда.



Грехи, конечно же, у каждого свои - вольные-невольные, тайные-явные, тяжкие, стыдные, неискупимые... Мелкие и мелочные иногда грешки.



Не всем же быть убийцами отцов, занять отцов дворец и ложе, нарожать детей, которые тебе - и сыновья и братья-сестры...



Как такое могло случиться, как вышло - читайте у Софокла или спросите у Гуугла. Классический сюжет древнегреческой трагедии пересказывать резона нет.



Суть дела: Эдипу в юности предсказано, что он убьет отца, станет мужем собственной матери. В попытке отвратить столь страшную судьбу, он бежит прочь из дома, становится царем в соседних Фивах...



В расцвете сил и славы мы застаем царя Эдипа в первых сценах. Он смел, красив, силен, великодушен, честен, любим семьей и всем своим народом. Ну, разве только чуточку спесив... так ведь положение позволяет и обязывает.



Потом обрушатся на головы сограждан голод, мор, их бедствиям нет края. Это кара богов. И чтобы спасти свой город и народ, Эдипу надобно найти и наказать убийцу Лая, царствовавшего прежде, и погибшего при невыясненных обстоятельствах.



Эдип, поклявшись наказать того, не знает, что он-то сам и есть его убийца. Перед зрителем, на наших глазах, шаг за шагом и наступает прозрение.

Если от рока в жизни все равно не уйти - то как же человеку быть? Надо ли неизбежному сопротивляться?

Как сохранить достоинство и честь, невольно совершивши преступление? И все ли дозволено? Об этом "Царь Эдип".

У вахтанговцев получился очень красивый и ... очень тяжелый, требовательный к зрителю спектакль. Потрясающе сильная актерская игрой. Царь Эдип - Виктор Добронравов, его жена(она же мать) Иокаста - Людмила Максакова, Тиресий - Евгений Князев.



"Царь Эдип", сцена из спектакля ФОТО: Театр им.Вахтангова





"Царь Эдип" не просто хороший драматический спектакль, увенчанный множеством наград, престижных для профессионалов. Иное измерение происходящему придает хор настоящих греков - это глас народа - и звучит он на родном языке античных героев.