Фестиваль "Золотая маска в Латвии" привез в Ригу один из самых мощных спектаклей театральной Москвы. Сюжет-то из Софокла, но "Царь Эдип" у вахтанговцев - не отстраненная история про древних греков, это - про нас с вами. Русский TVNET выяснял: почему?
У каждого грехи свои, а в искуплении их своя цена и мера. Рок - неотвратим, но дело чести - оставаться человеком. Зачем и как, если судьбы все равно нельзя изменить?..
Об этом спектакль, поставленный в Театре имени Евгения Вахтангова режиссером Римасом Туминасом. О человеческом достоинстве, каре богов и выборе, которого нет... Или есть?..
Изменился ли человек за тысячелетия, минувшие со времен Софокла, автора бессмертной греческой трагедии "Эдип-царь"? Мы живем в ином ритме, других обстоятельствах.
С точки зрения режиссера Римаса Туминаса и его команды, страсти людей сотрясают все те же, что и во времена древних греков, страсти - они навсегда.
Грехи, конечно же, у каждого свои - вольные-невольные, тайные-явные, тяжкие, стыдные, неискупимые... Мелкие и мелочные иногда грешки.
Не всем же быть убийцами отцов, занять отцов дворец и ложе, нарожать детей, которые тебе - и сыновья и братья-сестры...
Как такое могло случиться, как вышло - читайте у Софокла или спросите у Гуугла. Классический сюжет древнегреческой трагедии пересказывать резона нет.
Суть дела: Эдипу в юности предсказано, что он убьет отца, станет мужем собственной матери. В попытке отвратить столь страшную судьбу, он бежит прочь из дома, становится царем в соседних Фивах...
В расцвете сил и славы мы застаем царя Эдипа в первых сценах. Он смел, красив, силен, великодушен, честен, любим семьей и всем своим народом. Ну, разве только чуточку спесив... так ведь положение позволяет и обязывает.
Потом обрушатся на головы сограждан голод, мор, их бедствиям нет края. Это кара богов. И чтобы спасти свой город и народ, Эдипу надобно найти и наказать убийцу Лая, царствовавшего прежде, и погибшего при невыясненных обстоятельствах.
Эдип, поклявшись наказать того, не знает, что он-то сам и есть его убийца. Перед зрителем, на наших глазах, шаг за шагом и наступает прозрение.
Если от рока в жизни все равно не уйти - то как же человеку быть? Надо ли неизбежному сопротивляться?
Как сохранить достоинство и честь, невольно совершивши преступление? И все ли дозволено? Об этом "Царь Эдип".
У вахтанговцев получился очень красивый и ... очень тяжелый, требовательный к зрителю спектакль. Потрясающе сильная актерская игрой. Царь Эдип - Виктор Добронравов, его жена(она же мать) Иокаста - Людмила Максакова, Тиресий - Евгений Князев.
"Царь Эдип" не просто хороший драматический спектакль, увенчанный множеством наград, престижных для профессионалов. Иное измерение происходящему придает хор настоящих греков - это глас народа - и звучит он на родном языке античных героев.
Эта постановка - совместный проект вахтанговцев с Национальным театром Греции в Афинах. В июле 2016 года премьера "Царя Эдипа" состоялась в хорошо сохранившемся античном театре Эпидавра - амфитеатр под открытым небом там вмещает 14 тысяч человек!
В древние греческие времена неподалеку было святилище бога Асклепия, и многие тысячи хворых стекались сюда в надежде на исцеление. Греки верили, что театр - не зрелище только, он лечит и тела, и души.
Лишь несколько месяцев спустя спектакль перенесли на родную сцену и сыграли в Москве. А хор из актеров- греков теперь прилетает на каждый спектакль. Все его участники - известные в своей стране драматические актеры.
Лаконичная и мощная сценография "Царя Эдипа" уже принесла "Золотую маску" сценографу Адомасу Яцовскису, постоянному соавтору Римаса Туминаса.
И когда на зрителя с задника сцены прямо в зал катится вал судьбы - пресс, сметающий все на своем пути, ошеломительная музыка Фаустаса Латенаса довершает впечатление.
Финал трагедии не может быть счастливым, но - по признанию актеров - за те два года, что играется спектакль, он все же изменился, став из трагического - возвышающим и светлым.
...На пресс-конференции, предшествовавшей рижскому спектаклю, журналисты вообще сомневались: как это, пьесу древнегреческого трагика Софокла сыграть всего за час и сорок минут?..
Актер Виктор Добронравов - он же царь Эдип - заверил: "Мало вам не покажется!" И объяснил, почему...
На пресс-конференции Русский TVNET не мог не задать исполнителям главных ролей в "Царе Эдипе" вопрос: "Верят ли в рок и судьбу они сами?"
Людмила Максакова:
- Если вы не верите, что человек создан по образу и подобию Божьему и полагаете, что владеете миром, то вас ждут большие сюрпризы и разочарования. Рок и судьба сильнее наших желаний.
"Актер на сцене открыт и обнажен, он очень уязвим", - сказала на пресс-конференции журналистам Людмила Васильевна. И добавила, что не всегда благодарностью за обнажение души бывают цветы и овации зрителей, увы.
"Острота несправедливых высказываний в адрес актера ранит его очень больно. До появления интернета я думала о людях иначе, я не знала, что они такие страшные и злые."
А Виктор Добронравов сказал:
- Да - рок! Да - судьба. Но это не значит, что надо сдаться, смириться и просто по течению плыть. Да, ты в этой реке, но ты не как... безвольная такая штука (...) ну, скажем, ... цветок... по течению плывешь. Ты с этим течением борешься, ты все время должен с обстоятельствами бороться.
В разговоре с журналистом русского TVNET исполнитель роли царя Эдипа Виктор Добронравов признал, что спектакль этот - все-таки для подготовленного зрителя, в кого-то накал страстей попадает - в кого-то не попадает.
Одни зрители на спектакле плачут, выходят с него потрясенными. Другие... Виктор вспомнил одного из зрителей "Царя Эдипа" - сидя перед самой сценой, в седьмом ряду, молодой человек ... ни разу не поднял глаз от экрана мобильного телефона...
"Я так разозлился!.. Что, может быть, еще и лучше обычного сыграл."
...Переполненный зал театра "Дайлес" действительно с первых же минут и сцен затаил дыхание.
Зрители действительно перевели дух лишь только на поклонах, когда актеры пустились в пляс - импровизация, инициированная греками.
...Фестиваль "Золотая маска" продолжается. А "Царь Эдип" вахтанговцев уже уехал в Таллинн.