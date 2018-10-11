Программист взломал новую систему защиты Windows 10

За защиту операционной системы отвечает механизм Controlled Folder Access. Он запрещает неизвестным программам изменять файлы в защищенных папках.

Однако изменить ситуацию и обойти защиту, по словам участника конференции DerbyCon, могут DLL-инъекции.

Специалист подчеркнул, что механизм защищает систему лишь от тех программ, которых нет в "белом списке". И если ввести вредоносное DLL в одобренную программу Проводник при ее запуске, то защиту от троянов-вымогателей можно обойти.