Селена Гомес госпитализирована в психиатрическую больницу

26-летняя артистка впервые попала в обычную больницу в конце сентября. По словам источников, Гомес переволновалась из-за понижения количества лейкоцитов в крови — певица усиленно следит за своим здоровьем после операции по пересадке почки, которую она перенесла в сентябре 2017 года.

В начале октября Гомес вновь была госпитализирована из-за неудовлетворительных результатов анализов крови. Источники сообщают, что она попыталась выписаться из медучреждения самостоятельно, однако врачи отказались ее отпускать, из-за чего у артистки произошел эмоциональный срыв. Ее перевели в психиатрическое отделение, где она проходит диалектическую поведенческую терапию (этот метод снижает риски интенсивной эмоциональной реакции и суицидального поведения).