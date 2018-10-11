Чт, 11.10.2018
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Селена Гомес госпитализирована в психиатрическую больницу

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Selēna Gomesa (Selena Gomez)

ФОТО: AP/Scanpix

Американская актриса и певица Селена Гомес госпитализирована в психиатрическую больницу после эмоционального срыва. Это уже второй раз за две недели, когда звезда оказалась в медицинском учреждении, сообщает TMZ.

26-летняя артистка впервые попала в обычную больницу в конце сентября. По словам источников, Гомес переволновалась из-за понижения количества лейкоцитов в крови — певица усиленно следит за своим здоровьем после операции по пересадке почки, которую она перенесла в сентябре 2017 года.

В начале октября Гомес вновь была госпитализирована из-за неудовлетворительных результатов анализов крови. Источники сообщают, что она попыталась выписаться из медучреждения самостоятельно, однако врачи отказались ее отпускать, из-за чего у артистки произошел эмоциональный срыв. Ее перевели в психиатрическое отделение, где она проходит диалектическую поведенческую терапию (этот метод снижает риски интенсивной эмоциональной реакции и суицидального поведения).

В 2017 году стало известно, что Гомес провели операцию по пересадке почки из-за того, что артистка страдает системной красной волчанкой.

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