Семь звезд с поразительной мутацией

Оказывается, эти знаменитости родились со специфическим визуальным дефектом!
Двойные ресницы Элизабет Тейлор
Одна из красивейших женщин Голливуда, оказывается, родилась с любопытной генетической мутацией – дистихиаз. Таким образом, ресницы у кинодивы росли в два ряда.
Четыре соска Гарри Стайлза
Гарри Стайлз (Harry Styles) - британский певец и участник коллектива «One Direction» развеял слухи ходившие некоторое время и рассказал, что у него четыре соска. В интервью телеведущей Челси Хэндлер исполнитель признался, что отличается от других людей и пальцами показал места, где расположены все четыре соска на его теле.
Кейт Босуорт и ее разноцветные глаза
Глаза американской актрисы, модели и дизайнера – Кейт Босуорт разного цвета: один глаз у нее голубой, а второй наполовину карий. Ученые называет такую мутацию - гетерохрония.
Странные пальцы Мэган Фокс
У актрисы Мэган Фокс уже с рождения деформированы пальцы рук. Они имеют слегка овальную форму, с очень короткими, но широкими ногтями.
Кеша и хвост
Американская певица Кеша появилась на свет с небольшим хвостиком. Обычно такой хвостик есть у эмбрионов и отделяется на пятой неделе, но у исполнительницы он сохранился.
Заячья губа Хоакина Феникса
Актер родился с расщелиной или «заячьей губой», о чем свидетельствует шрам на лице артиста.
Шесть пальцев Хэлли Берри
У актрисы есть секрет, о котором она всегда молчала - на левой ноге кинозвезды шесть пальцев.