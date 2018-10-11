Чт, 11.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Семь звезд с поразительной мутацией

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ФОТО: AFP/AP/Reuters

Оказывается, эти знаменитости родились со специфическим визуальным дефектом!

 

ФОТО: AFP

Двойные ресницы Элизабет Тейлор

Одна из красивейших женщин Голливуда, оказывается, родилась с любопытной генетической мутацией – дистихиаз. Таким образом, ресницы у кинодивы росли в два ряда.

ФОТО: AP

 

ФОТО: AFP

Четыре соска Гарри Стайлза

Гарри Стайлз (Harry Styles) - британский певец и участник коллектива «One Direction» развеял слухи ходившие некоторое время и рассказал, что у него четыре соска. В интервью телеведущей Челси Хэндлер  исполнитель признался, что отличается от других людей и пальцами показал места, где расположены все четыре соска на его теле. 

ФОТО: AP/AFP

 

ФОТО: MEGA

Кейт Босуорт и ее разноцветные глаза

Глаза американской актрисы, модели и дизайнера – Кейт Босуорт  разного цвета: один глаз у нее голубой, а второй наполовину карий. Ученые называет такую мутацию -  гетерохрония. 

ФОТО: MEGA

 

ФОТО: AP

Странные пальцы Мэган Фокс

 У актрисы Мэган Фокс уже с рождения деформированы пальцы рук. Они имеют слегка овальную форму, с очень короткими, но широкими ногтями. 

ФОТО: MEGA

 

ФОТО: Leta/AFP

Кеша и хвост

Американская певица Кеша появилась на свет с небольшим хвостиком. Обычно такой хвостик есть у эмбрионов и отделяется на пятой неделе, но у исполнительницы он сохранился. 

ФОТО: AFP/AP/EPA/RTR

 

ФОТО: AFP/AP/Reuters

Заячья губа Хоакина Феникса

Актер родился с расщелиной или «заячьей губой», о чем свидетельствует шрам на лице артиста. 

ФОТО: AFP/AP/Reuters

 

ФОТО: AFP/AP/Reuters

Шесть пальцев Хэлли Берри 

У актрисы есть секрет, о котором она всегда молчала  - на левой ноге кинозвезды шесть пальцев.

ФОТО: AP/AFP

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