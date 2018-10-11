Семь звезд с поразительной мутацией

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Двойные ресницы Элизабет Тейлор

Одна из красивейших женщин Голливуда, оказывается, родилась с любопытной генетической мутацией – дистихиаз. Таким образом, ресницы у кинодивы росли в два ряда.

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Четыре соска Гарри Стайлза

Гарри Стайлз (Harry Styles) - британский певец и участник коллектива «One Direction» развеял слухи ходившие некоторое время и рассказал, что у него четыре соска. В интервью телеведущей Челси Хэндлер исполнитель признался, что отличается от других людей и пальцами показал места, где расположены все четыре соска на его теле.

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Кейт Босуорт и ее разноцветные глаза

Глаза американской актрисы, модели и дизайнера – Кейт Босуорт разного цвета: один глаз у нее голубой, а второй наполовину карий. Ученые называет такую мутацию - гетерохрония.

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Странные пальцы Мэган Фокс

У актрисы Мэган Фокс уже с рождения деформированы пальцы рук. Они имеют слегка овальную форму, с очень короткими, но широкими ногтями.

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Кеша и хвост

Американская певица Кеша появилась на свет с небольшим хвостиком. Обычно такой хвостик есть у эмбрионов и отделяется на пятой неделе, но у исполнительницы он сохранился.

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Заячья губа Хоакина Феникса

Актер родился с расщелиной или «заячьей губой», о чем свидетельствует шрам на лице артиста.

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Шесть пальцев Хэлли Берри

У актрисы есть секрет, о котором она всегда молчала - на левой ноге кинозвезды шесть пальцев.