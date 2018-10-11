Участница скандальной панк-группы Pussy Riot, «концептуальная художница» Надежда Толоконникова, которая прославилась акцией «Панк-молебен „Богородица, Путина прогони!“», стала очередной гостьей программы Юрия Дудя. Девушка объяснила, как «активизм» стал частью её жизни, откуда рождаются идеи для перформенсов, и об однополой любви во время заключения в исправительной колонии.
Разговор в программе получился откровенный, с массой подробностей. В частности, Толоконникова рассказала и о своей встрече с Мадонной, которая предложила снять художественный фильм о Pussy Riot.
Известная певица предлагала 15 тыс.евро за права на историю жизни Надежды и её подруги Марии Алёхиной.
Но, со слов самой девушки, эта сумма не устроила скандальный коллектив.
Активистка отметила чрезмерную высокомерность Мадонны, и сравнила певицу с крокодилом.
Тем не менее,
Надежда вместе с Алёхиной и бывшим мужем Петром Верзиловым сыграли самих себя в известном американском сериале «Карточный домик».
AFP / Scanpix
По сюжету, во время официального ужина в Вашингтоне по случаю визита российского президента, герои выступили с критикой в его адрес.
Девушка не скрывала, что съемки хорошо оплачивались.
На данный момент, Надежда Толоконникова состоит в отношениях с музыкантом. Раскрыть имя своего молодого человека девушка отказалась.
Сейчас основной заработок активистки составляют гонорары с выступлений вне России.
Такой неожиданный гость программы «вДудь» вызывал серьёзные споры в соцсетях. Мнение зрителей разделились. Многим не понравилась позиция девушки. Часть комментаторов высказали мнение, что деятельность Толоконниковой - это не искусство.
Один из зрителей шоу предположил, что у героини есть психические отклонения из-за воспитания и отношений с матерью.
«У данного персонажа отклонения, скорее всего из-за ее воспитания. Вероятно ее мать затыкала и заставляла всегда соответствовать,или не соответствовать чему-то. Посмотрите на мимику Надежды. Она как у ребенка. Такое ощущение,что это ребенок который пытается себя реализовать и доказать что-то миру, как когда-то привыкла доказывать что-то матери».
Другие посчитали, что у девушки есть своя позиция, и она наделена не только красотой, но и умом.
«Почему вы её хейтите? Умная баба со своей позицией, умеет говорить по сути и объяснять свою точку зрения. Она хотя бы искренняя, не то что ваша Ивлеева...»
Один из комментирующих признался Надежде в любви.
«Мне она очень понравилась. Сидел все полтора часа и не мог оторваться. Безумно интересная. А еще, кажется, я влюбился.»
Программу посмотрели уже свыше двух с половиной миллионов человек. Пусть часть зрителей остались недовольными, но количество «лайков» в два раза превышает число «дизлайков». Но самым просматриваемым выпуском, до сих пор, остается интервью с видеоблогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой.