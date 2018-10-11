Разговор в программе получился откровенный, с массой подробностей. В частности, Толоконникова рассказала и о своей встрече с Мадонной, которая предложила снять художественный фильм о Pussy Riot.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Известная певица предлагала 15 тыс.евро за права на историю жизни Надежды и её подруги Марии Алёхиной.

Но, со слов самой девушки, эта сумма не устроила скандальный коллектив.

ФОТО: AFP / Scanpix

Активистка отметила чрезмерную высокомерность Мадонны, и сравнила певицу с крокодилом.

Тем не менее,

Надежда вместе с Алёхиной и бывшим мужем Петром Верзиловым сыграли самих себя в известном американском сериале «Карточный домик». AFP / Scanpix

По сюжету, во время официального ужина в Вашингтоне по случаю визита российского президента, герои выступили с критикой в его адрес.

Девушка не скрывала, что съемки хорошо оплачивались.

На данный момент, Надежда Толоконникова состоит в отношениях с музыкантом. Раскрыть имя своего молодого человека девушка отказалась.

Сейчас основной заработок активистки составляют гонорары с выступлений вне России.

Такой неожиданный гость программы «вДудь» вызывал серьёзные споры в соцсетях. Мнение зрителей разделились. Многим не понравилась позиция девушки. Часть комментаторов высказали мнение, что деятельность Толоконниковой - это не искусство.

Один из зрителей шоу предположил, что у героини есть психические отклонения из-за воспитания и отношений с матерью.

«У данного персонажа отклонения, скорее всего из-за ее воспитания. Вероятно ее мать затыкала и заставляла всегда соответствовать,или не соответствовать чему-то. Посмотрите на мимику Надежды. Она как у ребенка. Такое ощущение,что это ребенок который пытается себя реализовать и доказать что-то миру, как когда-то привыкла доказывать что-то матери».

Другие посчитали, что у девушки есть своя позиция, и она наделена не только красотой, но и умом.

«Почему вы её хейтите? Умная баба со своей позицией, умеет говорить по сути и объяснять свою точку зрения. Она хотя бы искренняя, не то что ваша Ивлеева...»

Один из комментирующих признался Надежде в любви.

«Мне она очень понравилась. Сидел все полтора часа и не мог оторваться. Безумно интересная. А еще, кажется, я влюбился.»