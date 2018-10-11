Samsung представил первый в мире смартфон с четверной камерой

Чтобы можно было без труда делать красивые и динамичные фотографии, Galaxy A9 оснащен четырьмя различными объективами:

При помощи объектива с двойным оптическим приближением (2X Optical Zoom) можно будет снимать качественные, приближенные фото даже с большого расстояния;

Ultra Wide Lens или широкоугольный объектив с углом обзора 120° увековечивает виды точно такими, какими их видит человек. Этот объектив особенно хорошо подходит для съемки панорамных пейзажей;

Художественные снимки вы сможете делать при помощи модуля Depth Lens, который дает возможность вручную менять глубину резкости и фокус. Снятые при помощи этого объектива фотографии будут выглядеть как профессиональные;

При помощи 24-Мп главного модуля (Main Lens) вы сможете фотографировать в любое время суток: он позволяет делать светлые и качественные снимки как при ярком свете, так и в условиях слабого освещения.

ФОТО: Samsung