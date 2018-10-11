Samsung представил первый в мире смартфон с четверной камерой

Производитель технологий Samsung Electronics представил новый Galaxy A9 – свой первый смартфон с четверной основной камерой. Новый смартфон серии А создан для тех, кому нравится исследовать мир и фотографировать, он позволит делать самые смелые селфи и панорамные снимки.
Чтобы можно было без труда делать красивые и динамичные фотографии, Galaxy A9 оснащен четырьмя различными объективами:
При помощи объектива с двойным оптическим приближением (2X Optical Zoom) можно будет снимать качественные, приближенные фото даже с большого расстояния;
Ultra Wide Lens или широкоугольный объектив с углом обзора 120° увековечивает виды точно такими, какими их видит человек. Этот объектив особенно хорошо подходит для съемки панорамных пейзажей;
Художественные снимки вы сможете делать при помощи модуля Depth Lens, который дает возможность вручную менять глубину резкости и фокус. Снятые при помощи этого объектива фотографии будут выглядеть как профессиональные;
При помощи 24-Мп главного модуля (Main Lens) вы сможете фотографировать в любое время суток: он позволяет делать светлые и качественные снимки как при ярком свете, так и в условиях слабого освещения.
Новый Galaxy A9 оснащен аккумулятором емкостью 3800 мАч и памятью на 128 ГБ, которую можно увеличить вплоть до 512 ГБ при помощи карты microSD. У смартфона приятный эргономичный дизайн с изогнутой задней поверхностью, он удобно ложится в ладонь. В Латвии Galaxy А9 будет доступен в темно-сером (Caviar black) и синем (Lemonade blue) варианте цвета и поступит в продажу в ноябре.