Чт, 11.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Италии рухнул еще один мост ВИДЕО

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Обрушение части моста произошло на итальянском острове Сардиния, по шоссе 195. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает Еxperttur.

Мост, связывавший муниципалитеты Капотерре, Пула и Сан-Джованни-Суэрджу рухнул из-за сильных продолжительных дождей.

Отмечается, что всего за пару часов до ЧП, мэр города распорядился остановить движение по магистрали. Благодаря этому решению удалось избежать серьезных последствий и жертв.

На Сардинии плохая погода уже стала причиной множества проблем с автомобильным сообщением, многие улицы и дороги были затоплены. В частности, два участка шоссе 125 непроходимы из-за высокого уровня воды и принесенного ею мусора, передает Korrespondent.net.

Восстановительные работы начнут, как только позволит погода.

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