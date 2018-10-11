В Италии рухнул еще один мост ВИДЕО
11 октября 2018, 15:00
Обрушение части моста произошло на итальянском острове Сардиния, по шоссе 195. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает Еxperttur.
Мост, связывавший муниципалитеты Капотерре, Пула и Сан-Джованни-Суэрджу рухнул из-за сильных продолжительных дождей.
Отмечается, что всего за пару часов до ЧП, мэр города распорядился остановить движение по магистрали. Благодаря этому решению удалось избежать серьезных последствий и жертв.
На Сардинии плохая погода уже стала причиной множества проблем с автомобильным сообщением, многие улицы и дороги были затоплены. В частности, два участка шоссе 125 непроходимы из-за высокого уровня воды и принесенного ею мусора, передает Korrespondent.net.
Восстановительные работы начнут, как только позволит погода.